Đào trúng đạn pháo 105 mm khi làm vườn

  • Thứ ba, 17/3/2026 07:08 (GMT+7)
Trong lúc đào đất làm vườn, một người dân tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện một quả đạn pháo 105 mm còn sót lại sau chiến tranh.

Ngày 16/3, Công an phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường rà soát và thu gom an toàn một quả đạn pháo 105 mm được người dân phát hiện.

Dan phao anh 1

Lực lượng chức năng xử lý đạn pháo.

Trước đó, trong lúc đào đất làm vườn tại khu phố Phú Nhang, ông Lê Nhơn Chớ (trú phường Bình Thuận) đã phát hiện một vật nghi là vật liệu nổ. Sau đó, ông Chớ đã lấp đất lại và trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an và Ban Chỉ huy Quân sự phường đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, khoanh vùng, căng dây và cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm. Đồng thời, sự việc được báo cáo lên Công an tỉnh Lâm Đồng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng để phối hợp xử lý.

Dan phao anh 2

Đạn pháo được đào lên và xử lý an toàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định vật thể trên là quả đạn pháo cỡ 105 mm còn sót lại sau chiến tranh. Sau đó, quả đạn đã được thu gom, xử lý theo đúng quy định, bảo đảm an toàn cho người dân và khu vực xung quanh.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Thái Lâm/Tiền Phong

