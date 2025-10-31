Giám đốc CAHN kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh ở La Phù

Ngày 31/10, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, Giám đốc Sở Công thương Võ Nguyên Phong, cùng đại diện các sở, ngành đã đến kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh ở làng nghề La Phù.

Đoàn công tác đã lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, từ đó tham mưu lãnh đạo UBND Thành phố có giải pháp tháo gỡ những "điểm nghẽn" về cơ chế chính sách, qua đó tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh phát triển tốt nhất về kinh tế tư nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế toàn thành phố.

Tại đây, các chủ cơ sở cho biết thời gian trước có sản xuất hàng kém chất lượng, kinh doanh các mặt hàng bánh, kẹo không có hóa đơn, chứng từ. Sau buổi làm việc ngày 20/6/2025, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng như công an, quản lý thị trường, thuế, công thương…, công tác quản lý, kiểm tra và tuyên truyền đã được đẩy mạnh, ý thức người dân ngày càng được nâng cao.

Các chủ cơ sở khẳng định không còn tình trạng sản xuất hàng kém chất lượng, kinh doanh các mặt hàng không hóa đơn chứng từ tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở cạnh tranh kinh doanh lành mạnh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, kiểm tra thực tế tại các cơ sở kinh doanh ở làng nghề La Phù. Ảnh: CAHN.

Sau khi kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với đại diện các doanh nghiệp và hộ kinh doanh tư nhân, lắng nghe ý kiến phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như việc triển khai và thực hiện các quy định pháp luật mới liên quan.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của người dân, đại diện doanh nghiệp, đại diện các sở, ngành, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP, khẳng định việc chú trọng công tác bảo vệ môi trường, phòng chống hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh làng nghề văn minh, phát triển bền vững mà còn thể hiện rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ sở sản xuất đối với cộng đồng và xã hội.

Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của làng nghề La Phù, mà là yêu cầu chung đối với tất cả các làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sự phát triển của làng nghề cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa kinh tế - môi trường - văn hóa - xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm như: Bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo an toàn thực phẩm; Phòng, chống sản xuất và tiêu thụ hàng giả, hàng nhái; Bảo tồn giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của làng nghề; Phát triển du lịch làng nghề gắn với chuyển đổi số và đổi mới công nghệ, phù hợp với định hướng chung của thành phố.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CAHN.

Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm kinh tế, môi trường, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng… sẽ gia tăng, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử, đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở nơi có làng nghề coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, gắn trách nhiệm cụ thể; huy động cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm.

Các sở, ngành cần chủ động tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển làng nghề bền vững theo Quyết định 282/2025 của UBND Thành phố. Cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng và môi trường.

Đề nghị lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp tố giác hành vi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh, phát triển bền vững.

Sự chuyển biến tích cực tại làng nghề La Phù trong thời gian qua là minh chứng rõ nét rằng: với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành cùng với sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân, các làng nghề hoàn toàn có thể phát triển theo hướng văn minh, an toàn và bền vững.

Đó không chỉ là con đường phát triển kinh tế, mà còn là cách chúng ta bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giữ gìn thương hiệu sản phẩm truyền thống của Thủ đô, và góp phần khẳng định vị thế, bản sắc của Hà Nội - thành phố vì hòa bình, sáng tạo và phát triển bền vững.