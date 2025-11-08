Tài xế đột quỵ khi đang lái xe khách trên cao tốc

Xe khách đang lưu thông trên cao tốc bất ngờ mất kiểm soát, tài xế xe khách được xác định có dấu hiệu đột quỵ và đã được lực lượng CSGT sơ cứu chuyển cấp cứu kịp thời.

Tài xế xe khách được lực lượng CSGT tổ chức đưa đi cấp cứu.

Sáng 8/11, ông H.V.M. (53 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) tài xế xe khách đã được lực lượng CSGT thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) kịp thời hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu, vượt qua cơn nguy kịch khi người này có dấu hiệu đột quỵ.

Theo đó, khoảng 10h cùng ngày, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, tổ công tác CSGT thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 nhận được tin báo từ lực lượng tuần đường của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam thông báo: Tài xế H.V.M. có biểu hiện mất kiểm soát khi đang điều khiển xe khách biển số 86B-011.48 lưu thông đoạn Km25+350 (thuộc xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Ngay lập tức, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại Km22 đã nhanh chóng di chuyển đến hiện trường. Lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác đang lưu thông trên cao tốc và nhanh chóng tiếp cận xe khách, hỗ trợ tài xế.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng CSGT xác định tài xế H.V.M. đã có dấu hiệu mất ý thức. Các cán bộ, chiến sĩ CSGT nhanh chóng sơ cứu tài xế, đồng thời liên hệ với Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành điều động xe cấp cứu chuyên dụng đến hiện trường đưa tài xế xe khách đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.