TP.HCM đề xuất phương án xử lý gần 9.820 cơ sở nhà, đất công

UBND TP.HCM đã đề xuất phương án sắp xếp, xử lý 9.819 cơ sở nhà, đất là tài sản công. Đến nay, thành phố đã ban hành quyết định xử lý 212 trong tổng số 296 cơ sở nhà, đất dôi dư.

TP.HCM đã đề xuất phương án sắp xếp, xử lý 9.819 cơ sở nhà, đất là tài sản công trên địa bàn. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa tổ chức phiên họp của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai công tác thời gian tới.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí. Đồng thời, thành phố đẩy nhanh việc đưa vào sử dụng các trụ sở, nhà, đất và tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy cũng như các cơ sở nhà, đất bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng chưa hiệu quả theo các kết luận thanh tra.

Theo báo cáo tại phiên họp, UBND TP.HCM đã đề xuất phương án sắp xếp, xử lý 9.819 cơ sở nhà, đất là tài sản công trên địa bàn. Đối với nhóm nhà, đất dôi dư phát sinh sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, thành phố đã ban hành quyết định xử lý 212/296 cơ sở, các trường hợp còn lại đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

Thời gian qua, nhiều trụ sở không còn nhu cầu sử dụng đã được chuyển đổi công năng phục vụ lĩnh vực giáo dục và y tế.

Trong đó, trụ sở UBND quận 12 cũ tại phường Thới An đã được bàn giao cho ngành giáo dục để xây dựng Trường liên cấp Tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng. Nhà trường đã tiếp nhận hơn 28.000 m2 trong tổng diện tích hơn 36.000 m2 và đang triển khai sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ năm học 2026-2027.

Tương tự, trụ sở UBND quận Tân Phú trước đây được bố trí một phần làm trung tâm hành chính công và trụ sở các cơ quan của phường Tân Phú, phần còn lại được bàn giao cho Trường THPT Thoại Ngọc Hầu để phục vụ hoạt động dạy học.

Ở lĩnh vực y tế, cơ sở của Trung tâm Y tế quận 10 cũ được giao cho Bệnh viện Nhân dân 115 cải tạo và dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 9. Trong khi đó, Bệnh viện Tai Mũi Họng đã đưa vào sử dụng hai tầng đầu tiên tại cơ sở Trung tâm Y tế quận 3 cũ, đồng thời tiếp tục cải tạo các tầng còn lại để phát triển các chuyên khoa.

Tuy nhiên, việc xử lý quỹ tài sản này vẫn gặp nhiều khó khăn do phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, tiêu chuẩn chuyên ngành, điều kiện cơ sở vật chất cũng như nhu cầu của từng địa phương. Ngoài ra, nhiều cơ sở có hồ sơ pháp lý phức tạp hoặc nguồn gốc lịch sử kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý.

Để tháo gỡ vướng mắc, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 31/2026/NQ-CP ngày 24/6, bổ sung cơ chế đặc thù trong quản lý và khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Theo đó, chủ tịch UBND cấp tỉnh được trao thêm thẩm quyền quyết định việc quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư đã được chuyển giao về địa phương, đồng thời đơn giản hóa nhiều thủ tục nhằm sớm đưa các tài sản công vào sử dụng, hạn chế tình trạng bỏ trống, lãng phí.