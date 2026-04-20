6 khu 'đất vàng' ở TP.HCM tiếp tục làm công viên, vườn hoa

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất chia loạt khu “đất vàng” đã được cải tạo thành công viên, vườn hoa thành 2 nhóm: một nhóm tiếp tục duy trì, nhóm còn lại triển khai dự án theo kế hoạch.

Nhà thi đấu Phan Đình Phùng ở số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa tiếp tục được duy tu, vận hành công viên. Ảnh: Khương Nguyễn.

Nội dung này vừa được Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất, dựa trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình và kế hoạch sử dụng thực tế của từng khu đất đã được cải tạo làm công viên, vườn hoa phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

6 khu đất tiếp tục duy trì công viên tạm

Cụ thể, nhóm 1 là các khu đất chưa triển khai dự án theo kế hoạch sẽ tiếp tục được duy trì khai thác công viên, vườn hoa nhằm phục vụ cộng đồng và bảo đảm mỹ quan đô thị.

Nhóm này có 6 khu đất, gồm số 8 Võ Văn Tần do UBND phường Xuân Hòa quản lý, địa phương đề xuất bố trí kinh phí duy tu, vận hành; khu đất 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi sẽ do Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satra) tiếp tục tự tổ chức duy trì.

Bên cạnh đó, khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Trung Trực (SJC) do CTCP Sài Gòn Kim Cương tiếp tục duy trì, CTCP Bóng đá TP.HCM tiếp tục tài trợ kinh phí. Để có nguồn duy trì công viên, CTCP Sài Gòn Kim Cương kiến nghị được miễn giảm tiền thuê đất và khai thác một phần.

Trong nhóm này còn có khu đất 152 Trần Phú sẽ do Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp CTCP Tập đoàn Masterise tiếp tục duy trì với nguồn tài trợ kinh phí.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất, khu đất số 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh đã ký hợp đồng cho thuê đất nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Do đó, trường hợp UBND TP có chỉ đạo tiếp tục duy trì công viên tạm, Trung tâm sẽ thực hiện theo chỉ đạo này. Hiện, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth tài trợ kinh phí duy trì.

Khu đất 2-4-6 Nguyễn Huệ (mũi tàu Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng) sẽ duy trì công viên tạm đến ngày 30/4, sau đó bàn giao lại cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) tự tổ chức.

Đối với nhóm 2 - các khu đất đã có kế hoạch sử dụng, triển khai dự án theo tiến độ, việc chỉnh trang tập trung duy trì cảnh quan khu vực mặt tiền, tăng cường cây xanh, hoa kiểng bảo đảm mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, nhóm này gồm 5 khu đất. Cụ thể, khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng được Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục thực hiện theo hợp đồng cho thuê đất đã ký kết, đơn vị thuê đất là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trường Sa thực hiện chỉnh trang khu vực mặt tiền của khu đất.

Với khu đất 8-12 Lê Duẩn, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục thực hiện theo hợp đồng cho thuê đất đã ký kết với CTCP Tập đoàn Kido, doanh nghiệp sẽ thực hiện chỉnh trang khu vực mặt tiền của khu đất.

Danh sách còn có khu đất số 87 Cống Quỳnh được CTCP Đầu tư Golden Hill triển khai dự án, kết hợp thực hiện chỉnh trang khu vực mặt tiền. Khu đất 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo cũng được CTCP Đầu tư Trade Wind triển khai tương tự. Đối với khu đất số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Eximbank tiếp tục sử dụng khu đất theo kế hoạch của ngân hàng, kết hợp thực hiện chỉnh trang khu vực mặt tiền.

Việc duy trì công viên tạm không làm thay đổi mục đích sử dụng đất

Theo Sở Xây dựng, việc duy trì công viên, vườn hoa tạm tại các khu đất trống trong thời gian chờ triển khai dự án mới là cần thiết, góp phần tránh lãng phí nguồn lực đất đai và tạo thêm không gian sinh hoạt phục vụ cộng đồng.

Tuy nhiên, việc duy trì công viên phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch của đơn vị quản lý khu đất, không phát sinh các thủ tục pháp lý về đất đai. Đồng thời, các khu vực duy trì công viên tạm phải bảo đảm mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM thống nhất chủ trương tiếp tục duy trì công viên tạm tại các khu đất. Theo đó, các đơn vị quản lý, sử dụng khu đất tiếp tục duy trì công viên tạm bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, kinh phí hợp pháp của đơn vị hoặc phối hợp với các đơn vị tài trợ để duy trì công viên.

Đồng thời, UBND TP.HM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, xử lý các nội dung về pháp lý đất đai phát sinh trong quá trình duy trì công viên tạm tại các khu đất (nếu có).

Đối với trường hợp UBND phường Xuân Hòa đề xuất bố trí kinh phí để duy tu, vận hành công viên tạm tại khu đất số 8 Võ Văn Tần, Sở này cũng kiến nghị UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu nguồn kinh phí phù hợp và thực hiện các nội dung khác thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao

Cùng với đó, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP.HCM giao UBND các phường (nơi có khu đất duy trì công viên tạm) phối hợp bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh khu vực.