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Xã hội

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 3/7: Nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to

  • Thứ sáu, 3/7/2026 06:47 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Thời tiết miền Nam hôm nay 3/7 từ chiều và đêm, mưa có xu hướng gia tăng trên diện rộng tại Nam Bộ và TP.HCM.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực miền Nam trong ngày 3/7 tiếp tục chịu ảnh hưởng của hình thái thời tiết bất ổn, với mưa dông xuất hiện rải rác ở nhiều nơi.

Ban ngày, thời tiết tại Nam Bộ nhìn chung vẫn có mây, một số khu vực xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, từ chiều đến đêm, mưa có xu hướng tăng nhanh cả về diện và lượng, nhiều nơi có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, thậm chí cục bộ có nơi mưa rất to.

Cùng với mưa lớn, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

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Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 3/7: Nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to.

Dự báo Thời tiết Nam Bộ hôm nay 3/7

Tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến từ 24-27°C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33°C. So với những ngày nắng nóng gay gắt trước đó, nền nhiệt hôm nay ở mức dễ chịu hơn, song độ ẩm trong không khí cao kết hợp mây nhiều khiến cảm giác oi bức vẫn có thể xuất hiện vào buổi trưa.

Trong ngày, khu vực Nam Bộ được dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, thời điểm cần lưu ý là từ chiều và đêm, khi mưa dông có khả năng gia tăng rõ rệt. Nhiều nơi xuất hiện mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3.

Với diễn biến này, nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu đô thị, khu dân cư thấp trũng hoặc các tuyến đường thường xuyên ngập nước ở miền Nam là điều người dân cần đặc biệt chú ý.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay

Dự báo thời tiết Tại TP.HCM, hôm nay được dự báo tương tự xu thế chung của toàn khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-27°C, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-33°C. Ban ngày, thành phố có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nền nhiệt không quá cao nhưng không khí vẫn khá oi do độ ẩm lớn.

Đáng chú ý, từ chiều và đêm, TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông, nguy cơ đi kèm gồm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Với đặc điểm đô thị đông đúc, mật độ giao thông cao, những cơn mưa lớn vào cuối ngày tại TP.HCM thường gây ảnh hưởng rõ rệt đến việc đi lại của người dân.

Cảnh báo thời tiết phức tạp ở miền Nam

Không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt thường ngày, mưa dông diện rộng tại miền Nam hôm nay còn tiềm ẩn nhiều rủi ro thời tiết cực đoan. Theo dự báo, trong các cơn dông, người dân cần đề phòng những hiện tượng nguy hiểm như: Lốc xoáy cục bộ, sét đánh, gió giật mạnh.

Những hình thái này có thể gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, làm gãy đổ cây xanh, tốc mái nhà dân hoặc gây sự cố cho hệ thống điện tại một số khu vực. Người dân nên hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm bợ trong thời điểm xuất hiện dông lốc.

Với dự báo mưa gia tăng mạnh vào chiều và đêm, người dân khu vực Nam Bộ nói chung và TP.HCM nói riêng nên chủ động theo dõi thông tin thời tiết để sắp xếp lịch trình đi lại phù hợp. Những người làm việc ngoài trời, di chuyển xa hoặc đi qua các tuyến đường dễ ngập cần chuẩn bị sẵn áo mưa, kiểm tra phương tiện và cân nhắc thời gian xuất phát để tránh ảnh hưởng bởi mưa lớn.

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https://vtcnews.vn/du-bao-thoi-tiet-mien-nam-hom-nay-3-7-nhieu-noi-xuat-hien-mua-vua-mua-to-ar1027040.html

Theo Huệ Nguyễn/VTC News

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