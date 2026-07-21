Biển Đông có thể đón bão vào cuối tuần

Vùng áp thấp đang hoạt động ngoài khơi Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là bão, dự báo di chuyển vào Biển Đông cuối tuần này, trở thành bão số 2.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay trên vùng biển phía đông của Philippines xuất hiện một vùng áp thấp. Vào chiều nay (21/7), tâm vùng áp thấp cách Philippines khoảng 1.200 km về phía đông.

Dự báo khoảng ngày 23/7, vùng áp thấp này có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó khoảng ngày 24-25/7, mạnh lên thành bão với xác suất khá cao, khoảng 70%.

Dự báo, khoảng ngày 25-26/7, tức là cuối tuần này, bão có thể vượt qua Philippines để vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trong mùa bão năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp này.

Trước đó, trong đầu tháng 7, trên Biển Đông xuất hiện cơn bão số 1. Bão đổ bộ vào Móng Cái (Quảng Ninh) tối 4/7, sau đó di chuyển lên tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc.

Dù cường độ không quá mạnh (cấp 9, giật cấp 11), bão số 1 là cơn bão khá dị thường khi mạnh lên lúc áp sát bờ, thời gian quần thảo trên đất liền lên tới hơn 12 giờ đồng hồ, để lại hậu quả nặng nề tại khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, trong một tháng tới (từ 21/7-20/8), bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam tương đương so với trung bình nhiều năm (khoảng 2 cơn, trong đó 1 cơn đổ bộ nước ta).

Cũng trong thời gian này, bão có xu hướng đổ bộ khu vực Bắc Bộ hoặc Bắc Trung Bộ trước khi dịch chuyển xuống miền Trung vào khoảng tháng 9, tháng 10.

Trong điều kiện El Nino mạnh, mùa bão năm nay được nhận định có số lượng cơn bão ít hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, nguy cơ rất cao hình thành những cơn bão có cường độ rất mạnh. Từ đầu mùa đến nay, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã xuất hiện tới 3 siêu bão gồm Sinlaku, Mekkhala và Bavi.