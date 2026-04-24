Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Sét đánh tử vong một người ở Quảng Ninh

  • Thứ sáu, 24/4/2026 07:11 (GMT+7)
Ngày 23/4, lãnh đạo UBND phường Đông Mai (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn xuất hiện mưa dông kèm gió mạnh và sét, gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người dân tử vong.

Theo đó, nạn nhân là ông Đ. Q. H (sinh năm 1973, trú tại khu phố Núi Thùa, phường Quảng Yên), trong lúc đang lao động tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản thuộc khu phố Động Linh, phường Đông Mai đã không may bị sét đánh trúng.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã được xác định tử vong khi tới bệnh viện.

Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo các khu phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời nắm bắt hoàn cảnh và thực hiện hỗ trợ đột xuất theo quy định.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

https://tienphong.vn/giong-loc-kem-sam-set-khien-mot-nguoi-dan-ong-o-quang-ninh-thiet-mang-post1838133.tpo

Hoàng Dương/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Sét đánh Quảng Ninh Sét Tử vong Quảng Ninh Phường Đông Mai Sét đánh

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý