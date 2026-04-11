Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa

  • Thứ bảy, 11/4/2026 18:47 (GMT+7)
Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa, chiếc xe khách mang biển số tỉnh Đắk Lắk bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngày 11/4, lãnh đạo Trạm CSGT Ninh Hòa (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết: Khoảng 14h cùng ngày, một chiếc xe khách chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam khi đến địa phận thôn Ninh Lâm, xã Tu Bông, thì bất ngờ bốc cháy phần đuôi xe. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ và thiêu rụi chiếc xe.

Chiếc xe khách bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, xe khách này mang biển 78H-027.21 do lái xe Lê Tất Duy (SN 1989, ở TP.HCM) điều khiển lưu thông từ xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk đi xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa để sửa xe. Trên xe có chở theo 2 người là Nguyễn Khắc Long (SN 1974) và Lê Thị Thu Sang (SN 1994, cùng ở xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Tại thời điểm cháy cả Sang và Long đang ngồi ghế phụ phía trước, nhưng tất cả đều đã kịp thoát xuống. Trên xe cũng không có hàng hóa. Hiện nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

https://tienphong.vn/xe-khach-boc-chay-ngun-ngut-tren-quoc-lo-1-qua-khanh-hoa-post1834896.tpo

Phùng Quang/Tiền Phong

Xe khách bốc cháy Khánh Hòa Đắk Lắk Xe khách bốc cháy

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý