Vụ án ma túy tại Cát Bà liên quan ca sĩ Miu Lê: Khởi tố 3 bị can

VKSND khu vực 4 TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà, trong nhóm người bị phát hiện có ca sĩ Miu Lê.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra cơ sở lưu trú TiTi Beach, thuộc bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm này gồm: Trần Đức Phong (SN 1991, trú TP Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng); Vũ Thái Nam (SN 2002, trú tỉnh Bắc Ninh); Trần Minh Trang (SN 1996, trú TP Hà Nội); Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú TP.HCM, là ca sĩ có nghệ danh Miu Lê); và Vũ Khương An (SN 1995, trú TP.HCM).

Lực lượng chức năng phát hiện 6 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có ca sĩ Miu Lê, tại khu bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải.

Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh xác định cả 6 người đều dương tính với nhiều chất ma túy.

Điều tra ban đầu xác định, cơ sở lưu trú TiTi Beach do Đoàn Thị Thúy An quản lý, sử dụng và khai thác kinh doanh. Từ ngày 7 đến 9/5, An mời một số người bạn đến cơ sở lưu trú trên chơi. Trong đó, Trần Đức Phong được xác định là người chuẩn bị ma túy để cả nhóm cùng sử dụng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Đoàn Thị Thúy An bị khởi tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Các quyết định, lệnh tố tụng trên đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn theo quy định.

Đối với Lê Ánh Nhật, Vũ Khương An và Trần Minh Trang, tài liệu điều tra ban đầu xác định là những đối tượng được thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, Cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án được khẩn trương điều tra, làm rõ.