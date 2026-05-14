Phê chuẩn gia hạn tạm giữ đối tượng lợi dụng giải bùa để hiếp dâm thiếu nữ

Bước đầu cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh xác định đối tượng Nguyễn Văn M. đã lợi dụng việc giải bùa "Tứ Phủ" để thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với chị N.T.T.

Chiều 14/5, thông tin với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện VKSND khu vực 1 tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối Nguyễn Văn M. (SN 1995, trú tại: Tổ dân phố Tân Độ, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi "Hiếp dâm", quy định Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T (SN 2008, trú tại xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn) về việc bị Nguyễn Văn M. thực hiện hành vi xâm hại tình dục vào sáng ngày 6/5 tại điện thờ của gia đình M. trên địa bàn phường Yên Dũng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CABN.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Yên Dũng đã khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuyên truyền, vận động, chiều ngày 9/5, Nguyễn Văn M. đã đến Công an phường Yên Dũng đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Qua vụ việc trên, Công an phường Yên Dũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng xem bói, gọi hồn, giải bùa, chữa bệnh tâm linh trái pháp luật để xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Mọi hành vi xâm hại thân thể, danh dự, nhân phẩm của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.