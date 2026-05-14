Khởi tố chủ cơ sở sản xuất, chế biến cà phê 'Văn Quý 7777'

Công an tỉnh An Giang khởi tố Đỗ Văn Quý (SN 1985) vì sản xuất cà phê giả từ bắp, đậu nành rang, đã tiêu thụ khoảng 10 tấn ra thị trường từ năm 2024.

Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý (SN 1985, ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (cà phê bột giả hiệu Văn Quý 7777).

Trước đó, cơ quan Công an phát hiện cơ sở cà phê "Văn Quý 7777" của Quý sử dụng bắp, đậu nành rang tẩm phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, bán ra thị trường từ 80.000 đến 100.000 đồng/kg; khám xét cơ sở của Quý, Công an thu giữ 79,5kg cà phê thành phẩm, 1.092kg nguyên liệu đã sơ chế cùng nhiều máy móc, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất.

Qua điều tra, Đỗ Văn Quý khai nhận đã tiêu thụ khoảng 10 tấn cà phê bột giả từ đầu năm 2024 đến nay.

Cơ quan Công an đã lấy mẫu cà phê do cơ sở của Đỗ Văn Quý sản xuất gửi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Kết quả cho thấy các mẫu cà phê không phát hiện hàm lượng caffein, đủ căn cứ xác định là cà phê giả theo quy định hiện hành.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường) tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định pháp luật.