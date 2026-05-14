Danh tính 2 tài xế dừng ôtô, rượt đuổi đánh nhau trên đường ở TP.HCM

Sau va chạm giao thông trên đường Phạm Văn Đồng, 2 tài xế ôtô xảy ra mâu thuẫn, rượt đuổi và đánh nhau giữa đường, gây mất an toàn giao thông.

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bàn giao Nguyễn Phước Thắng (SN 1981, ngụ phường Vườn Lài, tài xế Grab) và Ngô Hồng Phi (SN 1973, ngụ phường Xóm Chiếu, tài xế xe tải) cho Công an phường Bình Lợi Trung để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đây là 2 tài xế trong đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội hôm 13/5 khi dừng ôtô trên đường Phạm Văn Đồng, xuống xe cãi vả và lao vào đánh nhau.

Nguyễn Phước Thắng và Ngô Hồng Phi tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông dừng xe giữa đường Phạm Văn Đồng rồi xảy ra cự cãi, xô xát. Một người cầm thanh gỗ, liên tục chửi bới, sau đó cả hai lao vào rượt đuổi, đánh nhau ngay giữa làn xe đang lưu thông.

Vụ việc khiến nhiều phương tiện đi qua khu vực phải giảm tốc độ, một số xe phải dừng lại né tránh để đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 10h ngày 13/5, trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng về sân bay Tân Sơn Nhất.

Thời điểm này, khi điều khiển ôtô qua khu vực, anh T. phát hiện 2 người đàn ông xảy ra xô xát giữa đường. Nguyên nhân vụ việc ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn sau va quẹt giao thông.

Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bình Lợi Trung vào cuộc xác minh, truy xét và mời hai tài xế liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi đánh nhau sau khi xảy ra va chạm giao thông.