Thuê căn hộ để trồng cần sa

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ xử lý V.M.K (SN 1998, trú phường Bến Tre, Vĩnh Long) về hành vi trồng cây chứa chất ma túy (cây cần sa).
Những tang vật công an thu giữ tại nhà K.
Trước đó, ngày 10/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an phường Sơn Đông kiểm tra căn nhà tại khu đô thị Phương Nam, do K. thuê ở. Tại đây, công an phát hiện 58 cây cần sa tươi trồng trong chậu và gần 14 kg cây cần sa khô.
Mở rộng điều tra, công an khám xét khẩn cấp thêm 2 căn nhà khác của K. thuê tại khu phố Bình Khởi và khu phố 1, phường Sơn Đông, tại đây tiếp tục phát hiện 208 cây cần sa trồng trong chậu.
Làm việc với công an, K. thừa nhận trồng cần sa trong nhà.
