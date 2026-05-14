Người phụ nữ bị đánh túi bụi trong tiệm làm tóc ở Hà Nội

  Thứ năm, 14/5/2026 10:20 (GMT+7)
Đang ngồi trong tiệm làm tóc ở Hà Nội, người phụ nữ bị một nam giới đánh đấm liên tiếp vào vùng đầu. Sự việc chỉ dừng lại khi có người đến can ngăn.

Ngày 13/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần một phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ cùng cháu bé ngồi trong tiệm làm tóc. Lúc này, 2 nam giới có hành vi đánh người phụ nữ.

Một trong 2 người này liên tục dùng tay đánh vào vùng đầu người phụ nữ, thậm chí còn lấy chân đạp lên người. Sự việc chỉ dừng lại khi có người đến can ngăn.

Ảnh cắp từ video.

Được biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 8/5, tại xã Phượng Dực (Hà Nội). Đoạn video trên được camera tại cửa hàng làm tóc ghi lại.

Theo một số thông tin, nạn nhân và người đàn ông này cùng trú tại xã Phượng Dực. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an xã Phượng Dực đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh làm rõ.

Thanh Hà/Tiền Phong

