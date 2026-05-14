Vừa bị khởi tố, chủ tiệm cây cảnh ở Huế lộ thêm hành vi đánh chửi mẹ

Cơ quan điều tra xác định chủ tiệm cây cảnh tại TP Huế bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên tục livestream xúc phạm cơ quan chức năng, từng nhiều lần chửi bới, đánh đập mẹ ruột và chị.

Ngày 13/5, Công an TP Huế cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ tiệm cây cảnh Mai Hoàng (SN 1991, trú phường Hóa Châu, TP. Huế) về hành vi "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo kết quả điều tra ban đầu, thửa đất số 905, tờ bản đồ số 21 tại tổ dân phố Thanh Hà, phường Hóa Châu, diện tích hơn 502 m2, được hình thành trong thời kỳ hôn nhân giữa ông Mai Hùng và bà Trần Thị Bưởi (mẹ ruột Hoàng). Hai người có 2 con gái là Mai Thị Tâm và Mai Thị Bồn.

Ngoài bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên tục livestream xúc phạm cơ quan chức năng, chủ tiệm cây cảnh còn được xác định nhiều lần có hành vi đánh đập, chửi bới mẹ và chị ruột.

Năm 1974, ông Hùng qua đời không để lại di chúc. Sau đó, bà Bưởi chung sống với ông Ngô Hữu Sum và sinh thêm 3 người con gồm Hoàng, Ngô Thị Thanh và Ngô Thị Hòa.

Do ông Sum không sống cùng gia đình, các con đều ở với bà Bưởi. Đến năm 1991, bà Trần Thị Bưởi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nói trên. Vì bà Mai Thị Bồn không lập gia đình, ở cùng chăm sóc mẹ và lo hương khói tổ tiên, nên bà Bưởi có nguyện vọng tặng lại nhà đất cho người con gái này.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng không đồng ý việc cho tặng tài sản, nên nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với mẹ và chị gái. Hoàng bị cơ quan chức năng xác định có hành vi nhiều lần chửi bới, đánh đập mẹ và chị gái, đồng thời chiếm giữ căn nhà khiến bà Bưởi và bà Bồn phải đến ở nhờ nhà người quen.

Sau đó, bà Bưởi hoàn tất thủ tục tặng cho nhà đất đối với bà Mai Thị Bồn. Ngày 10/5/2024, bà Bồn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Thời điểm này, vợ con của đối tượng Hoàng cũng đã rời đi, không còn sống cùng Hoàng tại căn nhà trên.

Do không thể trở về nhà vì Hoàng tiếp tục chiếm giữ, bà Bồn khởi kiện ra TAND huyện Quảng Điền (cũ) để yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu tài sản và chỗ ở hợp pháp.

Trong quá trình Tòa án và cơ quan chức năng tổ chức đo đạc, thẩm định tài sản phục vụ giải quyết vụ việc, Hoàng bị cho là không hợp tác, có hành vi cầm dao đe dọa, cản trở lực lượng thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra cũng xác định, Hoàng đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nhiều bài viết, video và livestream với nội dung bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan chức năng và cán bộ thực thi nhiệm vụ.

Các nội dung này thu hút nhiều lượt xem, bình luận tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện Công an TP Huế tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời xem xét xử lý đối tượng Hoàng về hành vi chống người thi hành công vụ cùng các vi phạm pháp luật liên quan khác.