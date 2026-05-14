Làm rõ hành vi manh động chống trả Công an của đối tượng Bùi Đình Khánh

Tại trụ sở TAND Quảng Ninh, phiên tòa xét xử sơ thẩm Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy nghiêm trọng khiến Thiếu tá CAND nguyễn Đăng Khải hy sinh, bước vào phần xét hỏi.

Bùi Đình Khánh là bị cáo đầu tiên được Hội đồng xét xử yêu cầu lên bục khai báo. Tại tòa, bị cáo trả lời các tình tiết liên quan đến việc giao dịch ma túy, chống trả lực lượng chức năng và quá trình bỏ trốn sau khi gây án.

Theo đó, khoảng 19h09 gày 17/4/2025, Khánh cùng đồng bọn điều khiển ôtô tại khu vực thuộc phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) để tiến hành giao dịch 16 bánh heroin. Trước khi đi, Khánh chỉ đạo đồng bọn nạp đạn vào 2 khẩu súng AK và kiểm tra kỹ hàng hoá.

Bùi Đình Khánh (áo xanh) bị áp giải đến tòa.

Sau đó, Khánh điều khiển xe BKS 14C-180.83 đi trước quan sát và thống nhất địa điểm giao dịch để chỉ đạo, còn Nguyễn Hữu Đằng cùng đồng bọn khác đi trên ôtô BKS 14C-334.36 chở theo 16 bánh heroin.

Khoảng 19h50 cùng ngày 17/4/2025, thực hiện chỉ đạo của Khánh, khi Nguyễn Hữu Đằng cùng đồng bọn đang đỗ xe đợi giao dịch thì bị các cán bộ Phòng CSĐT tội phạm ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh ập đến bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.

Lúc này, do chưa biết Đằng bị bắt, Khánh chở Hà Thương Hải đến gần khu công nghiệp Cái Lân (tỉnh Quảng Ninh) bảo Hải xuống xe đợi, còn Khánh quay lại tìm Đằng lấy tiền bán hàng.

Hải cầm theo một khẩu súng AK đã nạp đạn xuống xe, giấu súng ở đám đất gần đó và đứng đợi các đồng bọn khác là Sơn và Đông. Tuy nhiên, ngay sau đó Hải đã bị các trinh sát khống chế bắt giữ.

Phiên tòa bước sang phần xét hỏi chiều 13/5.

Vừa lúc Sơn điều khiển ôtô chở theo Đông đến nơi, phát hiện Hải bị bắt định đâm vào xe Công an để giải cứu, nhưng thấy không thể thực hiện được nên đã điều khiển xe lên đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái bỏ chạy rồi điện báo tin cho Khánh.

Khánh ngay lập tức quay lại nhằm giải cứu Hải. Đến khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh phát hiện thấy chiếc xe Ford Ecosport của lực lượng Công an do đồng chí Lê Thanh Bình cầm lái, đồng chí Nguyễn Đăng Khải ngồi ghế sau.

Nghĩ là Hải đang ở trong xe, Khánh dùng súng AK nạp đầy đạn chĩa về phía xe của Công an nổ 2 phát nhưng đồng chí Lê Thanh Bình tiếp tục cho xe chạy, thấy vậy Khánh đuổi theo chĩa súng vào trong xe bắn tiếp hai viên đạn, 1 viên trúng vào đầu đồng chí Nguyễn Đăng Khải.

Khánh tiếp tục bóp cò nhưng súng bị hóc, đối tượng kéo khóa súng thải viên đạn hóc định bắn tiếp, nhưng đồng chí Bình đã điều khiển xe tăng tốc, đưa đồng chí Nguyễn Đăng Khải đến Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy để cấp cứu, nhưng đồng chí Khải đã anh dũng hy sinh.

Bị cáo Bùi Đình Khánh trong phần xét hỏi tại phiên tòa.

Không đuổi kịp, Khánh phát hiện 1 xe Ford bán tải màu đen khác của Công an đi đến, đoán Hải có thể ở trên chiếc xe này nên Khánh lái xe BKS 14C-180.83 đuổi theo, hạ kính tì súng lên gương chiếu hậu bắn nhiều phát vào chiếc xe Ford bán tải.

Khi đến trạm thu phí Việt Hưng (tỉnh Quảng Ninh), Khánh vượt lên áp sát ép vào xe Ford bán tải của Công an, cú va chạm khiến xe của Khánh quay vòng trên đường. Khánh xuống xe, chĩa thẳng súng ngắm vào xe Công an bóp cò.

Đúng lúc đó, lực lượng Công an đi trên 3 ôtô khác ập đến, Khánh quay súng nổ liên tiếp nhiều phát đạn về phía các xe này. Để tránh thương vong và khống chế hành vi manh động của Khánh, các đồng chí Công an đã di chuyển xe khép vây, chặn không cho Khánh chạy lên đường cao tốc để bỏ trốn.

Khánh điều khiển xe quay lại trạm thu phí Việt Hưng, thấy 2 cán bộ Công an đang hạ ba-ri-e ngăn chặn, đối tượng liền tăng ga đâm thẳng ôtô vào 2 đồng chí này, nhưng các đồng chí đã kịp né tránh.

Phát súng Khánh bắn vào ghế sau ôtô Ford Ecosport (khoanh đỏ) khiến đồng chí Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Tiếp đó, Khánh phát hiện 1 chiếc xe khác của lực lượng Công an truy đuổi đến nơi, bị lực lượng Công an trên xe dùng súng ngắn bắn áp đảo, Khánh tì súng AK bắn lại khiến chiếc xe Kia Sedona của Công an bị nổ lốp, vỡ hộp dầu máy.

Sau đó súng của Khánh bị hóc đạn không thể bắn được nữa, đối tượng điều khiển xe bỏ chạy vào ngõ một nhà dân gần Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh, đến đây xe của Khánh bị trục trặc, Khánh liền bỏ xe và vũ khí lại, gọi xe taxi chở đến khu vực đồi thông đập Yên Lập (tỉnh Quảng Ninh) bỏ trốn.

Theo lời khai của Bùi Đình Khánh, sau hành động đấu súng điên cuồng với lực lượng Công an, đối tượng liên tục thay đổi phương tiện, di chuyển qua nhiều nơi, trong thời gian này Khánh gọi điện cho đồng bọn khác vay tiền và nhờ hỗ trợ bỏ trốn, cho đến khi bị bắt vào lúc 22h ngày 18/4 tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 14/5, phiên tòa tiếp tục làm việc.