Hành hạ cụ bà 82 tuổi bị tai biến, nữ giúp việc lĩnh 24 tháng tù

Với cáo buộc đánh liên tiếp vào người, ấn đầu, kéo lê tay chân, hất, quăng quật cụ bà 82 tuổi bị tai biến, bị cáo Trương Thị Bắc bị tòa tuyên phạt 24 tháng tù.

Gần trưa 14/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 3 (Hà Nội) tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bắc (SN 1979, ở xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) mức án 24 tháng tù về tội "Hành hạ người khác".

Tàn ác, đối xử tệ với người già bị bệnh tật

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo Bắc gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, tinh thần người bị hại; hành vi của bị cáo gây bất bình dư luận, làm mất an ninh trật tự xã hội.

"Bị cáo là người tàn ác, đối xử tồi tệ với người già yếu, bệnh tật không đủ sức phản kháng… Hành vi của bị cáo lặp đi lặp lại nhiều lần, cần áp dụng tình tiết tăng nặng", Hội đồng xét xử nhấn mạnh.

Theo nội dung bản án, bị cáo Trương Thị Bắc được thuê giúp việc, chăm sóc bà Hoàng Thị Nội (SN 1944, ở ngõ 190 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng) là người già bị tai biến. Tại căn nhà trên chỉ có Bắc và bà Nội sinh sống.

Bị cáo Trương Thị Bắc.

Hàng ngày, Bắc có nhiệm vụ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu nướng, phục vụ ăn uống cho bà Nội với tiền công là 11 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian đầu, các con, cháu bà Nội đến thăm và không phát hiện bà có biểu hiện gì bất thường, không thấy kêu đau hay phàn nàn vấn đề gì.

Tuy nhiên, tối 10/1/2026, người nhà đến thăm bà Nội, thì phát hiện thấy phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị đỏ và sưng. Khi hỏi thì Trương Thị Bắc nói do bà Nội bị ngã. Không tin tưởng lời của nữ giúp việc, người nhà bà Nội kiểm tra hệ thống camera an ninh của gia đình lắp đặt trong phòng ngủ và phát hiện Bắc đã có hành vi hành hạ cụ bà trong nhiều ngày.

Cụ thể, từ ngày 2/1-11/1/2026, Bắc đã nhiều lần quát mắng, chửi bới bà Nội, dùng tay tát vào vùng mặt, đánh liên tiếp vào người, dùng chân dẫm lên đùi, tóm tóc, ấn đầu, kéo lê tay chân, hất, quăng quật bà từ vị trí này sang vị trí khác trên giường và trên xe lăn.

Hành vi của Bắc khiến bà Nội thương tích 4%, song gia đình không đề nghị truy cứu Bắc về hành vi cố ý gây thương tích, chỉ đề nghị xử lý nghiêm hành vi "hành hạ người khác".

Thừa nhận hành vi, xin giảm nhẹ hình phạt

Tại tòa, bị cáo ban đầu khai báo quanh co, chối tội. Sau khi Hội đồng xét xử phân tích, đánh giá bị cáo mới thừa nhận hành vi.

Trình bày lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Trương Thị Bắc khóc xin giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 3 tuyên án bị cáo.

Trước đó tại phần tranh luận, con gái bà Hoàng Thị Nội bày tỏ bức xúc trước động thái khai báo quanh co, không trung thực của bị cáo Trương Thị Bắc.

Con gái cụ bà khóc lóc nói, cảm thấy đau xót khi biết mẹ bị hành hạ nhiều ngày. Sau sự việc đến nay, mẹ bà sống trong bất an, tinh thần lo âu khi nhắc đến hai từ "giúp việc" là khóc.

"Tôi mong Hội đồng xét xử nghiêm bị cáo theo quy định của pháp luật", con gái bà Nội nói.

Trong khi, người con trai bà Nội cho rằng mình giữ lại một khoản tiền để Tết trả cho bị cáo chứ không có ý chiếm đoạt. Quá trình Bắc sinh sống, gia đình luôn tin tưởng vì thấy Bắc trước đó là người làm việc chu đáo.