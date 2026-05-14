Thu giữ gần 4.000 đồng hồ Rolex giả

Cục Hải quan cho biết lực lượng Hải quan thu giữ hơn 5.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, trong đó đáng chú ý là gần 4.000 chiếc đồng hồ giả mạo nhãn hiệu Rolex.

Ngày 25/4, tại bãi tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Chợ cửa khẩu Mộc Bài, Chi cục Hải quan Khu vực XVII (Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan) đã kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà. Hàng hóa là loại hình quá cảnh, chứa trong container được vận chuyển trên xe đầu kéo.

Kết quả phát hiện 5.090 sản phẩm không khai báo nghi vấn giả mạo nhãn hiệu Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Rolex.

Một số sản phẩm bị thu giữ.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài sau đó đã có các văn bản gửi đến đại diện theo ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của chủ sở hữu các nhãn hiệu Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Rolex về việc thông báo phát hiện hàng hóa nghi ngờ giả mạo nhãn hiệu.

Đến ngày 7/5, các đại diện theo ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của chủ sở hữu các nhãn hiệu nêu trên đã có văn bản xác nhận toàn bộ số hàng hóa do Hải quan phát hiện bắt giữ đều là các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.

Trong đó, 3.980 đồng hồ hiệu Rolex; 90 nón thời trang hiệu Louis Vuitton; 90 nón thời trang hiệu Chanel; 90 thời trang hiệu Gucci 90; 840 Kẹp tóc nữ hiệu Chanel.

Trên cơ sở ý kiến của các đại diện theo ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của chủ sở hữu các nhãn hiệu trên, ngày 8/5, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã ban hành quyết định về việc tạm giữ tang vật vi phạm hành chính, đồng thời thành lập Hội đồng xác xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt.

Tổng trị giá của tang vật vi phạm được xác định là gần 1,3 tỷ đồng . Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà để xử lý theo quy định.