Tạm giữ đối tượng dùng dao cướp tài sản tại cửa hàng Bách Hóa Xanh

Ngày 14/5, Công an xã Nhơn Mỹ (tỉnh An Giang) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Sơn để điều tra về hành vi cướp tài sản tại một cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 13h ngày 13/5, Công an xã Nhơn Mỹ tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nam thanh niên mặc đồ đen, đội mũ đen, đeo khẩu trang, cầm dao xông vào cửa hàng Bách Hóa Xanh (thuộc ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang) đe dọa nhân viên để chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.

Cán bộ Công an làm việc với Nguyễn Hoàng Sơn.

Công an xã Nhơn Mỹ đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, đồng thời tổ chức truy vết đối tượng gây án.

Qua điều tra xác minh, xác định nghi phạm là Nguyễn Hoàng Sơn (SN 2007, trú tại ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ). Đến khoảng 15h45 cùng ngày, có thông tin Sơn xuất hiện phía sau nhà tại khu vực đồng ruộng, nên cơ quan Công an đã vận động, kêu gọi đầu thú.

Hình ảnh cắt từ video.

Sau đó, đối tượng đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm một dao Thái Lan dài khoảng 30 cm và số tiền 300.000 đồng.