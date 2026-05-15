Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 23 kg ma túy

Các đối tượng lợi dụng hệ thống vận tải như xe khách, shipper để vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng và thủ đô Vientiane về tỉnh Huaphanh, sau đó tìm đường đưa vào Việt Nam.

Ngày 14/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, thông qua công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm ma túy, sau thời gian dài điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Huaphanh (Lào) phối hợp đấu tranh triệt phá 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 23,4 kg ma túy và tiền chất ma túy các loại.

Tang vật thu giữ gồm: trên 26.000 viên ma túy tổng hợp; 2,5 bánh heroin; 3,1 kg ma túy tổng hợp dạng "nước vui", 4,5 kg lá Ka-thom có chứa chất ma túy (methamphetamine); 12 kg tiền chất dùng để sản xuất heroin.

Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN phát.

Tất cả số ma túy các loại và tiền chất ma túy tổng trọng lượng là 23,4 kg; ngoài ra Công an còn thu giữ 1 khẩu súng kíp.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận đã lợi dụng hệ thống vận tải như xe khách, shipper để vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng và thủ đô Vientiane (Lào) về địa bàn tỉnh Huaphanh, sau đó tìm đường đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Quá trình hoạt động, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Việc đấu tranh, triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia là kết quả nổi bật của cơ chế phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Huaphanh (Lào) trong trao đổi thông tin, xác minh đối tượng, xác lập chuyên án chung và tổ chức đấu tranh chuyên án xuyên biên giới.

Chỉ tính từ tháng 9/2025 đến nay, thông qua công tác phối hợp, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Huaphanh đã xác lập một chuyên án chung, phát hiện 2 đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 14 vụ, 19 đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trên, ngày 13/5, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm và hiệu quả trong công tác phối hợp quốc tế đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.