Khởi tố 3 đối tượng mua bán lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Ngày 14/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng, Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự vì hành vi mua bán lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi để giết mổ, bán ra thị trường.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét đối với Lê Văn Hợi (đối tượng mặc áo phông trắng).

Trước đó, ngày 29/4, qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân về một cơ sở giết mổ trên địa bàn xã Thọ Phú có dấu hiệu thu mua, nhốt lợn bệnh để tiêu thụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Thọ Phú và các lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh.

Kết quả điều tra xác định mặc dù biết rõ đàn lợn có biểu hiện mắc dịch bệnh nguy hiểm như sốt cao, bỏ ăn, da đỏ, thậm chí chết trong chuồng, Lê Văn Hợi không trình báo cơ quan chức năng mà tìm cách bán tháo để giảm thiệt hại.

Biết được thông tin, Lê Mạnh Đáng trực tiếp đến kiểm tra, nhận thấy đàn lợn nhiễm bệnh nặng nhưng vẫn thu mua toàn bộ 26 con với giá 27 triệu đồng để bán lại kiếm lời cho Lê Văn Lam. Tiếp đó, Lê Văn Lam tiếp tục thu gom, phân phối lợn bệnh cho nhiều lò mổ trên địa bàn các xã Thọ Phú, An Nông, Hiền Kiệt để giết mổ, tiêu thụ. Tổng cộng các đối tượng đã mua bán 17 con lợn mắc bệnh trước khi bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét nơi ở của Lê Mạnh Đáng.

Kết quả xét nghiệm của cơ quan chuyên môn xác định toàn bộ mẫu bệnh phẩm thu giữ đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đáng lo ngại, một phần số lợn bệnh đã bị giết mổ, bán đến tay người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn thực phẩm, sức khỏe cộng đồng và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Mạnh Đáng, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra thi hành lênh khám xét nơi ở của đối tượng Lê Viết Lam (đối tượng ngoài cùng bên trái ảnh).

Vụ án là lời cảnh báo đối với những trường hợp vì lợi nhuận mà bất chấp pháp luật, coi thường sức khỏe người dân, cố tình đưa thực phẩm nhiễm bệnh ra thị trường tiêu thụ. Đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa trong đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và ổn định thị trường tiêu dùng.

Hiện, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.