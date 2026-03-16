Mỹ - Trung kết thúc đàm phán

Trong một nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng kinh tế và dọn đường cho hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh, các quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc vòng đàm phán tại Paris

Theo Reuters, cuộc đàm phán kéo dài hơn 6 giờ tại trụ sở OECD ở Paris, do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong dẫn đầu, được kỳ vọng tạo ra những kết quả cụ thể cho chuyến thăm Trung Quốc dự kiến vào cuối tháng 3 của ông Trump.

Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về hai vị nguyên thủ trong bối cảnh địa chính trị đang biến động khó lường. Trước đó, trả lời phỏng vấn của Financial Times, Tổng thống Donald Trump tuyên bố "có thể trì hoãn" hội nghị thượng đỉnh này nhằm gây áp lực buộc Bắc Kinh phải giúp giải tỏa eo biển Hormuz vốn đang bị Iran phong tỏa.

Trong các phiên thảo luận kín, phía Trung Quốc đã thể hiện thái độ cởi mở đối với việc gia tăng thu mua các mặt hàng nông sản của Mỹ bao gồm thịt gia cầm, thịt bò và các loại cây trồng hàng năm ngoài đậu nành.

Theo các nguồn tin, Bắc Kinh vẫn cam kết thu mua 25 triệu tấn đậu nành Mỹ mỗi năm trong vòng 3 năm tới theo thỏa thuận đình chiến thương mại hồi tháng 10/2025. Tuy nhiên, bầu không khí vẫn còn những nốt trầm khi ngay trong ngày thứ Hai, Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích Mỹ về cuộc điều tra thương mại liên quan đến lao động cưỡng bức, yêu cầu Washington phải "sửa chữa những sai lầm của mình".

Dẫu vậy, hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã nhận định rằng những tiến triển "có ý nghĩa" trong hợp tác kinh tế song phương có thể giúp khôi phục niềm tin cho một nền kinh tế toàn cầu đang ngày càng mong manh.

Điểm nhấn đáng chú ý trong chương trình nghị sự tại Paris là đề xuất thiết lập các cơ chế chính thức mới để quản lý thương mại và đầu tư giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, bao gồm Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư.

Trong đó, Hội đồng Thương mại là đề xuất có tính khả thi cao nhất, nhằm xác định các lĩnh vực mà 2 nước có thể mở rộng giao thương một cách cân bằng mà không xâm phạm đến an ninh quốc gia hay các chuỗi cung ứng nhạy cảm. Phía Mỹ cũng đặc biệt nhấn mạnh mong muốn Trung Quốc gia tăng mua máy bay phản lực Boeing, cùng các mặt hàng năng lượng như than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.

Về vấn đề khoáng sản thiết yếu, các quan chức Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc ngành công nghiệp hàng không vũ trụ nước này thiếu quyền tiếp cận nguồn cung Yttrium từ Trung Quốc - một loại vật liệu then chốt dùng trong tua-bin động cơ phản lực.

Dù các bên cho biết đã tìm ra một số phương thức để "nới lỏng" những vấn đề khó khăn nhất trong lĩnh vực khoáng sản, chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer khẳng định Washington muốn đảm bảo việc duy trì nguồn cung đất hiếm cho cơ sở sản xuất nội địa, đồng thời đảm bảo Bắc Kinh tiếp tục thu mua các sản phẩm từ Mỹ theo cam kết.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng với việc Washington đang dồn toàn lực vào cuộc chiến tại Iran, khả năng đạt được một đột phá thương mại mang tính lịch sử tại Paris hay hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh sắp tới khá hạn chế. Thay vào đó, các kết quả này có thể được chia nhỏ và công bố dần trong ít nhất 4 lần gặp gỡ giữa 2 nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra trong năm nay.