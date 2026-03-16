Trung Quốc phản hồi khi TT Trump cảnh báo có thể hoãn thăm Bắc Kinh

Theo trang China Daily ngày 16/3, Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh và Washington vẫn duy trì liên lạc về khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp báo thường kỳ, trong đó ông được hỏi về các thông tin cho rằng ông Trump đã cảnh báo hoãn chuyến thăm dự kiến tới Bắc Kinh nếu nước này không hỗ trợ giải quyết tình hình tại Eo biển Hormuz.

Ông Lâm Kiếm nhấn mạnh hoạt động ngoại giao cấp nguyên thủ đóng vai trò định hướng chiến lược không thể thay thế trong quan hệ Trung - Mỹ. Ông nói thêm hai bên vẫn duy trì liên lạc về khả năng Tổng thống Trump thăm Trung Quốc.

Trước đó, trong bài trả lời phỏng vấn tờ Financial Times đăng ngày 15/3, ông Trump nói ông có thể hoãn hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 3 này, trong bối cảnh ông kêu gọi Trung Quốc giúp giải quyết tình trạng gián đoạn tại Eo biển Hormuz do xung đột với Iran.

Ông nói: “Tôi nghĩ Trung Quốc cũng nên giúp vì họ nhận 90% dầu mỏ từ các eo biển”. Ông Trump nhấn mạnh ông muốn biết lập trường của Trung Quốc trước cuộc gặp theo kế hoạch giữa hai bên vào cuối tháng này.

Ông Trump nói: “Chúng tôi muốn biết điều đó trước. Hai tuần là khoảng thời gian dài”. Ông nói thêm về chuyến đi tới Trung Quốc: “Chúng tôi có thể hoãn”, nhưng không nêu rõ trì hoãn có thể kéo dài bao lâu.

Những phát biểu này được đưa ra khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gặp Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Paris (Pháp) để thảo luận liên quan công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh.

Phát biểu của ông Trump cũng xuất hiện một ngày sau khi ông kêu gọi một số quốc gia, gồm Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh, tham gia nỗ lực hợp tác rộng hơn nhằm mở lại eo biển Hormuz, nơi xử lý khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ của thế giới.

Ngày 14/3, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết nhiều quốc gia chịu ảnh hưởng do Iran tìm cách phong tỏa Eo biển Hormuz sẽ phối hợp với Mỹ điều động tàu chiến nhằm giữ cho tuyến đường vận tải dầu mỏ quan trọng này mở, an toàn và thông suốt.

Ông bày tỏ hy vọng các nước như Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và những quốc gia phụ thuộc vào nguồn dầu qua tuyến đường này sẽ cử tàu tới khu vực để bảo đảm an ninh hàng hải.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng các quốc gia hưởng lợi từ nguồn dầu vận chuyển qua tuyến đường này cần chia sẻ trách nhiệm bảo đảm an ninh hàng hải, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ rất nhiều trong phối hợp và triển khai các biện pháp nhằm duy trì hoạt động thông suốt của tuyến vận tải năng lượng chiến lược.

Về vấn đề này, ông Lâm Kiếm phát biểu với các phóng viên: “Chúng tôi đang liên lạc với tất cả các bên về tình hình hiện nay và cam kết thúc đẩy giảm căng thẳng và hạ nhiệt tình hình”.

Ông Lâm Kiếm cũng cho biết Trung Quốc một lần nữa kêu gọi tất cả các bên lập tức chấm dứt giao tranh, nhằm ngăn chặn xung đột leo thang và tránh những tác động kinh tế rộng lớn hơn.

Trước đó, khi trao đổi với truyền thông Mỹ, các quan chức đại sứ quán Trung Quốc cho biết Bắc Kinh kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch và nhấn mạnh rằng tất cả các bên đều có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và không bị cản trở.