Xuất nhập khẩu nửa đầu năm đạt gần 550 tỷ USD, nhập siêu hơn 16 tỷ USD

6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt gần 550 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tốc độ tăng nhập khẩu cao hơn xuất khẩu.

Trong 6 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu Việt Nam đạt gần 550 tỷ USD. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, trong tháng 6, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 104 tỷ USD , tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng, tổng kim ngạch đạt gần 550 tỷ USD , tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 21%, nhập khẩu tăng 33,4%.

Cục Thống kê nhận định tốc độ tăng nhập khẩu cao hơn xuất khẩu cho thấy nhu cầu đầu vào của nền kinh tế tiếp tục mở rộng, đồng thời phản ánh sự phục hồi mạnh của hoạt động sản xuất, đặc biệt tại khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Nửa đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,65 tỷ USD , trong khi cùng kỳ năm ngoái xuất siêu gần 8 tỷ USD . Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 25 tỷ USD ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 8,3 tỷ USD .

Tình hình xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh minh họa: Cục Thống kê.

Về tình hình xuất khẩu hàng hóa, kim ngạch trong tháng 6 đạt gần 51 tỷ USD , tăng 8,2% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6 tăng hơn 28%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 15%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 31,8%.

Quý II, kim ngạch xuất khẩu đạt 143,6 tỷ USD , tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 16,8% so với quý I/2026. Tính chung 6 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 266,5 tỷ USD , tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD , chiếm hơn 92% tổng kim ngạch xuất khẩu. Riêng kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD có 5 mặt hàng, chiếm 62,6%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 239,8 tỷ USD , chiếm 90%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 19,23 tỷ USD , chiếm 7,2%; nhóm hàng thủy sản đạt 5,76 tỷ USD , chiếm 2,2%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 1,73 tỷ USD , chiếm 0,6%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6 đạt 53,43 tỷ USD , tăng 2,5% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6 tăng 45,2%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 32,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 50,4%.

Trong quý II, kim ngạch nhập khẩu đạt 156,6 tỷ USD , tăng 39,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 23,7% so với quý I. Tính chung 6 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 283,17 tỷ USD , tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 78,46 tỷ USD , tăng 24,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 204,71 tỷ USD , tăng 37,3%.

Số liệu thống kê cho thấy có 38 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD , chiếm tỷ trọng 92,1% tổng kim ngạch nhập khẩu; trong đó 2 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD , chiếm 51% tổng kim ngạch.

Liên quan đến cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 266,4 tỷ USD , chiếm 94,1%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 56%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 38,1%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 16,77 tỷ USD , chiếm 5,9%.

Về thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2026, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 86,5 tỷ USD . Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 115,2 tỷ USD .

Cụ thể, xuất siêu sang Mỹ đạt 75,3 tỷ USD tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 21,9 tỷ USD , tăng 15,2%; xuất siêu sang Nhật Bản 1,2 tỷ USD , giảm 5%, Ngược lại, nhập siêu từ Trung Quốc 77,3 tỷ USD , tăng 39%; nhập siêu từ Hàn Quốc 26,4 tỷ USD , tăng 81%; nhập siêu từ ASEAN 10,1 tỷ USD , tăng hơn 36%.