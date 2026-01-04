Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu vượt 900 tỷ USD

Với kim ngạch dự kiến đạt 900 tỷ USD và duy trì xuất siêu năm thứ 10 liên tiếp, Việt Nam không chỉ phá vỡ mọi kỷ lục mà còn khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu chịu tác động mạnh từ xung đột địa chính trị, xu hướng bảo hộ gia tăng và đứt gãy chuỗi cung ứng, kết quả xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2025 được đánh giá là một điểm sáng nổi bật.

Xuất khẩu vượt mốc 900 tỷ USD

Theo ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tính đến hết ngày 15/12/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 883,7 tỷ USD . Đến cuối năm 2025, dự kiến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam có thể đạt khoảng 920 tỷ USD , lần đầu tiên vượt mốc 900 tỷ USD .

“Việc tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 900 tỷ USD là một dấu mốc mới, có ý nghĩa rất lớn và là kết quả của sự nỗ lực từ cộng đồng doanh nghiệp cũng như sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ và sự vào cuộc của các bộ, ngành và địa phương”, ông Nguyễn Anh Sơn nhấn mạnh.

Xuất khẩu sầu riêng thu về nhiều triệu USD.

Cũng theo lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cả năm 2025, xuất khẩu ước đạt trên 470 tỷ USD , tăng 16% so với năm 2024, qua đó khẳng định vị thế của Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở cao và là điểm sáng trong thương mại khu vực và toàn cầu.

Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục duy trì xuất siêu liên tục 10 năm, kể từ năm 2016. Xuất siêu đã góp phần quan trọng tạo nguồn ngoại tệ ổn định, giảm áp lực lên tỷ giá, đồng thời củng cố dự trữ ngoại hối quốc gia, tạo dư địa cho điều hành chính sách kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều biến động.

Kết quả tăng trưởng xuất nhập khẩu năm 2025 được đánh giá không mang tính nhất thời, mà phản ánh quá trình tăng trưởng mạnh mẽ, liên tục và bền bỉ của hoạt động thương mại Việt Nam trong nhiều năm qua.

Mở rộng thị trường, nâng tầm vị thế

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, từ cột mốc 100 tỷ USD vào năm 2009, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt 200 tỷ USD năm 2011, 300 tỷ USD năm 2015, 400 tỷ USD năm 2017 và cán mốc 500 tỷ USD chỉ sau một thập kỷ. Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì, giúp Việt Nam chinh phục các ngưỡng 600 tỷ USD vào năm 2021, 700 tỷ USD vào năm 2022, vượt 800 tỷ USD vào tháng 11/2025 và chính thức vượt mốc trên 900 tỷ USD trong tháng 12/2025.

“Đây là minh chứng rõ nét cho quá trình tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục của xuất nhập khẩu Việt Nam”, ông Nguyễn Anh Sơn đánh giá.

Không chỉ tăng về quy mô, cơ cấu xuất khẩu cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Số lượng mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD đã tăng nhanh chóng, từ 10 mặt hàng năm 2007 lên 30 mặt hàng năm 2019, 33 mặt hàng năm 2023 và duy trì 36 mặt hàng trong các năm 2024-2025. Điều này phản ánh năng lực sản xuất ngày càng mở rộng và khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường quốc tế.

Sầu riêng mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh trong những năm gần đây.

Song song với đó, thị trường xuất khẩu tiếp tục được mở rộng theo chiều sâu. Số thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD tăng từ 27 thị trường năm 2013 lên 35 thị trường vào năm 2024, cho thấy hiệu quả rõ nét của chiến lược đa dạng hóa thị trường và tăng cường hợp tác thương mại song phương, đa phương.

Một thành tựu quan trọng khác về mặt kinh tế vĩ mô là khả năng chuyển từ nhập siêu sang duy trì thặng dư thương mại kéo dài. Việt Nam ghi nhận thặng dư thương mại lần đầu tiên vào năm 2012 và bắt đầu chuỗi 10 năm xuất siêu liên tiếp từ năm 2016. Mức thặng dư đạt 19,9 tỷ USD năm 2020, kỷ lục 28,3 tỷ USD năm 2023, 24,9 tỷ USD năm 2024 và dự kiến khoảng 21 tỷ USD năm 2025.

Tuy nhiên, theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), hoạt động xuất nhập khẩu vẫn đối mặt với những thách thức lớn. Ông cho biết, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 32,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất, chiếm khoảng 40%, chủ yếu là nguyên liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu.

Chỉ ra rủi ro từ sự phụ thuộc quá mức vào một số thị trường lớn, ông Trần Thanh Hải cho rằng cần có chiến lược đa dạng hóa thị trường, chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu, hiệu quả và bền vững, gắn với nâng cao giá trị gia tăng, hàm lượng công nghệ và tỷ lệ nội địa hóa.

Đồng thời, cần chủ động nguồn nguyên liệu thông qua đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ; tích cực xúc tiến thương mại, ký kết thêm các FTA, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và xây dựng thương hiệu gắn với tiêu chuẩn xanh, số hóa.

Những dấu mốc mới về xuất nhập khẩu đang đưa Việt Nam thăng hạng ấn tượng trên bản đồ thương mại toàn cầu, khẳng định vai trò là một nền kinh tế năng động và vị thế ngày càng quan trọng, không thể thiếu của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và thế giới.