Mỹ, Anh đau đầu vì nạn trộm xăng dầu

Giá dầu tăng do căng thẳng Trung Đông đã khiến nạn trộm nhiên liệu, từ trạm xăng dầu đến xe cá nhân bùng phát, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Một trạm xăng dầu tại Florida (Mỹ). Ảnh: Reuters.

Nạn trộm xăng dầu bùng phát

Tại Anh, tình trạng tài xế “đổ đầy bình rồi bỏ chạy” đang gia tăng đáng báo động tại các trạm xăng trên khắp cả nước. Trong khi đó, tại Mỹ, nhiều người dân thức dậy và phát hiện bình xăng xe của mình bị khoan thủng, nhiên liệu bị hút sạch, theo RT.

Nguyên nhân cốt lõi của làn sóng này được cho là bắt nguồn từ việc giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh, hệ quả trực tiếp của cuộc chiến liên quan đến Iran. Đặc biệt, việc đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược xử lý khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ thế giới - đã tạo ra cú sốc lớn đối với thị trường.

Tình hình càng thêm căng thẳng khi Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh, dù các hoạt động này hiện đã tạm lắng sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Mỹ.

Tại Anh, theo Câu lạc bộ Ôtô Hoàng gia (RAC), giá xăng trung bình đã tăng lên hơn 1,58 bảng Anh/lít, so với mức khoảng 1,33 bảng trước khi xung đột nổ ra. Mức tăng mạnh này nhanh chóng kéo theo hệ lụy xã hội.

Dữ liệu từ tổ chức giám sát Forecourt Eye cho thấy số vụ trộm xăng theo hình thức không thanh toán đã tăng tới 27%. Một nghiên cứu dựa trên khoảng 500 trạm xăng tại Anh, Scotland và Wales ghi nhận hơn 6.500 lít nhiên liệu bị đánh cắp mỗi ngày trong tháng 3 - tăng 15,7% so với tháng trước đó.

Nếu tính trên quy mô toàn quốc, thiệt hại mà các trạm xăng phải gánh có thể lên tới 1,25 triệu bảng Anh mỗi tuần. Theo bà Claire Nichol, Giám đốc điều hành Hiệp hội An ninh Dầu khí Anh, với mặt bằng giá hiện nay, hành vi trốn trả tiền xăng đang gây tổn thất hơn 100 triệu bảng mỗi năm cho ngành này.

Bà cũng cảnh báo các chủ trạm xăng cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm - thời điểm các hành vi gian lận dễ xảy ra hơn.

Thiệt hại tăng mạnh, an ninh siết chặt

Bên kia Đại Tây Dương, tình hình không kém phần nghiêm trọng. Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), tính đến ngày 20/4, giá xăng trung bình toàn quốc đã vượt mốc 4 USD /gallon, thậm chí chạm ngưỡng 6 USD tại bang California - gần gấp đôi so với thời điểm trước chiến sự.

Dù chưa có thống kê chính thức trên toàn quốc về tình trạng trộm xăng, nhiều báo cáo cho thấy thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Thay vì chỉ “đổ xăng rồi bỏ chạy”, một số kẻ trộm đã sử dụng máy khoan để đục thủng bình xăng xe, sau đó hút nhiên liệu ra ngoài, thậm chí chứa trong những vật dụng đơn giản như chai nhựa hoặc bình sữa.

Một cư dân tại bang Arizona cho biết ông không chỉ bị mất toàn bộ nhiên liệu mà còn phải chi tới 3.000 USD để sửa chữa chiếc xe bị hư hại.

Tại châu Âu, áp lực giá năng lượng cũng đang gia tăng nhanh chóng. Ở Đức, giá dầu diesel đã tăng tới 40% kể từ khi xung đột bùng phát. Trong khi đó, tại Pháp, giá năng lượng nói chung tăng gần 9% chỉ trong tháng 3.

Hệ quả là người tiêu dùng bắt đầu chuyển hướng sang các giải pháp thay thế. Doanh số xe điện trên toàn châu Âu đã tăng mạnh tới 51%, phản ánh xu hướng giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong bối cảnh bất ổn kéo dài.

Không nằm ngoài xu hướng, Australia cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể các vụ trộm nhiên liệu. Theo ông Rowan Lee, Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà bán lẻ xăng dầu (ACAPMA), số vụ gian lận tại các trạm xăng đã tăng từ 8% đến 30% trên toàn quốc kể từ cuối tháng 2/2026.

Một nghiên cứu tại bang New South Wales còn chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa giá xăng và tội phạm: cứ mỗi 10 xu tăng thêm, số vụ gian lận tại trạm xăng có thể tăng tới 120 vụ mỗi tháng.

Các chuyên gia nhận định, khi giá năng lượng tiếp tục neo ở mức cao và bất ổn địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tình trạng trộm cắp nhiên liệu nhiều khả năng sẽ còn leo thang. Đây không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là thách thức về an ninh và trật tự xã hội tại nhiều quốc gia.