Samsung Thái Nguyên trở thành công ty con sinh lời nhất cho Samsung

Chỉ riêng quý I/2026, 4 công ty con của Samsung tại Việt Nam ghi nhận doanh thu gần 17,72 tỷ USD và lợi nhuận ròng hợp nhất 1,3 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Một trong những công đoạn hoàn thiện điện thoại Galaxy của Samsung được thực hiện tại SEVT. Ảnh: Samsung.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026 của Tập đoàn Samsung, Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), đơn vị chuyên sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị viễn thông tại tỉnh Thái Nguyên, đã ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 106.600 tỷ won (tương đương khoảng 709 triệu USD ), tăng 176% so với quý I/2025.

Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong toàn bộ hệ thống công ty con của Samsung trên phạm vi toàn cầu trong kỳ báo cáo này, vượt qua cả Samsung Display (Hàn Quốc), Samsung Electronics America và Samsung Semiconductor SSI (tại Mỹ) - những đơn vị vốn thường dẫn đầu về lợi nhuận.

Về doanh thu, SEVT đạt mức 8,6 tỷ USD trong quý, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Con số này cho thấy không chỉ quy mô hoạt động mở rộng, mà biên lợi nhuận của đơn vị cũng cải thiện đáng kể.

Không chỉ SEVT, cả 4 công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Samsung tại Việt Nam đều ghi nhận kết quả tích cực trong quý đầu năm.

Ngoài SEVT tại Thái Nguyên, 3 đơn vị còn lại gồm Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV) và Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV) đặt tại tỉnh Bắc Ninh, cùng Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC) tại TP.HCM đã ghi nhận tổng doanh thu 17,72 tỷ USD cùng lợi nhuận ròng 1,3 tỷ USD trong quý I/2026.

Tổng doanh thu của 4 công ty con tại Việt Nam tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận ròng hợp nhất tăng hơn gấp đôi, từ mức 642 triệu USD trong quý I/2025.

TĂNG TRƯỞNG VƯỢT TRỘI CỦA 4 CÔNG TY SAMSUNG TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM Nguồn: BCTC DN. Nhãn Doanh thu hợp nhất Lợi nhuận ròng hợp nhất Quý I/2025 tỷ USD 15.17 0.642 Quý I/2026

17.72 1.3

Trong bối cảnh Samsung ghi nhận doanh thu hợp nhất toàn cầu đạt 89 tỷ USD trong quý I/2026, 4 công ty con tại Việt Nam đóng góp 17,72 tỷ USD , tương đương 20% tổng doanh thu toàn tập đoàn. Đây là tỷ trọng cho thấy Việt Nam tiếp tục là một trong những trung tâm sản xuất chiến lược hàng đầu của Samsung.

Về tài sản, tổng tài sản của 4 công ty con tại Việt Nam đạt 25,4 tỷ USD , chiếm 6% trong tổng tài sản 421,2 tỷ USD của tập đoàn.

Xét theo cơ cấu mảng kinh doanh toàn cầu của Samsung trong quý này, bán dẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 61% tổng doanh thu, tiếp theo là trải nghiệm thiết bị (39,3%), màn hình (5%) và âm thanh (2,9%).

Một điểm đáng chú ý khác từ báo cáo quý I/2026 là Samsung đã chính thức thành lập Samsung Vietnam Semiconductor (SVS) - một công ty con hoàn toàn mới, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn tại Việt Nam. Theo báo cáo, SVS chưa phát sinh hoạt động tài chính đáng kể trong kỳ này.

Việc SVS ra đời đặt trong bối cảnh Samsung đang đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng bán dẫn ra khỏi Hàn Quốc, mặc dù quy mô và lộ trình cụ thể của dự án này chưa được công bố trong báo cáo hiện tại.

Ngoài Việt Nam, Samsung Semiconductor Asia Holdings Pte. Ltd. (SSAH) cũng được thành lập tại Singapore với chức năng là công ty quản lý chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn.