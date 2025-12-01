Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Samsung lần đầu có lãnh đạo cấp cao là người Việt Nam

  • Thứ hai, 1/12/2025 15:48 (GMT+7)
  1 giờ trước

Ông Nguyễn Hoàng Giang (phải) vừa được Samsung Việt Nam bổ nhiệm vào ban lãnh đạo cấp cao. Ảnh: Samsung Việt Nam.

Samsung Việt Nam vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang vào ban lãnh đạo cấp cao của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

Tập đoàn cho biết đây là lần đầu tiên một nhân sự người Việt Nam giữ vị trí Phó tổng giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam. Không chỉ vậy, ông Giang cũng là nhân sự nước sở tại đầu tiên trên toàn cầu đảm nhiệm chức Phó tổng giám đốc tại đơn vị sản xuất điện thoại thông minh của Samsung điện tử trên toàn cầu.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Hoàng Giang sẽ tham gia điều hành các hoạt động quan trọng của cả Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

Ông Giang bắt đầu làm việc tại Samsung Electronics Việt Nam từ năm 2010. Bốn năm sau, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc bộ phận sản xuất điện thoại thông minh. Từ năm 2015 đến nay, ông lần lượt phụ trách các mảng sản xuất linh kiện và công nghệ tạo màu sản phẩm tại Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

Samsung là tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Hàn Quốc, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực điện tử, tài chính, công nghiệp nặng và công nghệ. Tại Việt Nam, doanh nghiệp này khởi đầu bằng nhà máy sản xuất tivi tại TP.HCM từ năm 1995 và hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào nước ta, với tổng vốn đăng ký hơn 23 tỷ USD tính đến cuối năm 2024.

Hiện Samsung có 6 nhà máy sản xuất tại Việt Nam, đặt ở các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và TP.HCM. Doanh nghiệp này cũng có 1 trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), cùng 1 pháp nhân bán hàng tại Việt Nam. Theo báo cáo tài chính quý III, lũy kế 9 tháng đầu năm, 4 nhà máy lớn nhất của Samsung tại Việt Nam ghi nhận doanh thu gần 45,9 tỷ USD và tổng lợi nhuận xấp xỉ 3 tỷ USD, đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

