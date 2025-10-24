Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh

Hãng đóng tàu của Samsung dự kiến đóng 3 tàu chở dầu tại Việt Nam

  • Thứ sáu, 24/10/2025 18:30 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Samsung Heavy Industries cho biết công ty đã nhận được đơn đặt hàng trị giá 341,1 tỷ won (tương đương 237 triệu USD) để đóng 3 tàu chở dầu cho một hãng vận tải biển của Liberia.

Samsung Heavy Industries tiết lộ đơn hàng đóng tàu trị giá 237 triệu USD sẽ được thực hiện tại một nhà xưởng ở Việt Nam. Ảnh: Korea Times.

Ngày 24/10, hãng đóng tàu hàng đầu Hàn Quốc Samsung Heavy Industries cho biết 3 con tàu này sẽ được đóng tại một xưởng đóng tàu chưa được tiết lộ cụ thể tại Việt Nam và dự kiến bàn giao vào tháng 3/2029.

Đây là một phần trong chiến lược đa dạng hóa cơ sở sản xuất của công ty, theo Korea Times.

Phát ngôn viên của Samsung Heavy cho biết công ty hiện vận hành một nhà máy đóng tàu quy mô lớn tại Hàn Quốc và một cơ sở chế tạo khối thân tàu tại Trung Quốc, đồng thời đang mở rộng sản xuất tàu chở dầu thông qua việc hợp tác với các nhà đóng tàu trong và ngoài nước.

Ngoài ra, công ty sẽ tập trung đóng các loại tàu giá trị gia tăng cao như tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), tàu container và cơ sở LNG nổi (FLNG) tại nhà máy chính ở Geoje, tỉnh Gyeongsang Nam (Hàn Quốc).

Hãng đóng tàu cũng dự kiến phát triển nơi này thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ.

Samsung Heavy sẽ đảm nhiệm thiết kế và mua sắm các thiết bị chính cho tàu chở dầu, trong khi việc thi công sẽ được thực hiện tại các nhà máy đối tác ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Đông Nam Á.

Tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã nhận được các đơn hàng trị giá 5,2 tỷ USD, đạt 53% mục tiêu doanh thu đơn hàng năm ở mức 9,8 tỷ USD.

Trước đó, cuối tháng 6, lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa PVSM với đối tác Samsung Heavy Industries đã diễn ra tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu và Công nghiệp Cơ khí Dầu khí (PVSM).

Cụ thể, PVSM đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác thực hiện với Samsung Heavy Industries trong lĩnh vực đóng mới 2 chiếc tàu chở dầu thô loại Suez-max Crude oil tanke 156.850 DWT, 2 chiếc tàu chở sản phẩm dầu loại LR2 Product carrier 115.000 DWT.

Dự kiến, 2 bên sẽ ký hợp đồng vào tháng 11, sau đó bắt đầu các công tác chuẩn bị cho việc thi công dự kiến diễn ra vào khoảng tháng 10/2026.

Samsung Heavy Industries là một trong những công ty đóng tàu lớn nhất thế giới và là thành viên chủ chốt của Tập đoàn Samsung tại Hàn Quốc.

Được thành lập vào năm 1974, Samsung Heavy chuyên về đóng tàu, kỹ thuật hải quân và xây dựng các công trình ngoài khơi như giàn khoan dầu, tàu chở khí LNG, tàu container siêu lớn và các hệ thống điều khiển kỹ thuật số cho tàu biển.

Tập đoàn đóng tàu Italy muốn mở rộng sản xuất ở Việt Nam

Tập đoàn Fincantieri đang vận hành nhà máy đóng tàu VARD Vũng Tàu chuyên thiết kế, đóng các loại tàu chuyên dụng, xa bờ và mong muốn mở rộng năng lực sản xuất ở Việt Nam.

17:51 16/10/2025

Hãng tàu mới tham gia vào thị trường vận chuyển container nội địa

Ngày 15/12, Pacific Lines vừa hạ thủy thành công 2 tàu tổng hợp trọng tải 8.500 tấn/tàu, sức chở 356 container/tàu tại nhà máy đóng tàu Sông Thu thuộc Bộ Quốc phòng.

10:00 16/12/2022

3 công ty HQ giành được hợp đồng đóng tàu LNG lớn nhất lịch sử

Ba công ty đóng tàu Hàn Quốc đã nhận hợp đồng trị giá 20 tỷ USD để cung cấp tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Qatar.

12:29 3/6/2020

Anh Nguyễn

