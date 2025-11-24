Samsung muốn mở rộng đầu tư ở Việt Nam

Samsung Display Việt Nam khẳng định tiếp tục mở rộng đầu tư, phát triển dự án công nghệ cao và tăng hiện diện sản xuất tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Bắc Ninh.

Nhà máy Samsung tại Bắc Ninh. Ảnh: Ngô Minh.

Sáng 24/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam Kang Euisik.

Tại buổi tiếp, ông Sơn cho biết Hàn Quốc hiện là đối tác hàng đầu của Bắc Ninh về thu hút vốn FDI. Tổng cộng, các nhà đầu tư Hàn Quốc đang có 1.141 dự án trên địa bàn, với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh đạt trên 15,7 tỷ USD . Trong đó, khoảng 70% đến từ Samsung.

Samsung đẩy mạnh dự án OLED và đào tạo nhân lực ở Bắc Ninh

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh mong muốn Samsung, đặc biệt Samsung Display Việt Nam, tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong, ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng của Samsung cùng phát triển bền vững.

Tỉnh cũng đề nghị Samsung tiếp tục mở rộng đầu tư sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm công nghệ cao; phối hợp với tỉnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các ngành mà Samsung có thế mạnh; tham gia các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội cho tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn (bên phải) tiếp và làm việc với ông Kang Euisik, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam. Ảnh: Báo Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh với phương châm "Bắc Ninh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh", Bắc Ninh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc tất cả ngày trong tuần để các doanh nghiệp FDI nói chung và Samsung nói riêng hoạt động ổn định, phát triển lâu dài tại địa phương.

Đáp lại, ông Kang Euisik, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam cảm ơn sự hỗ trợ của Bắc Ninh, các sở ngành, địa phương đã giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định, nhất là trong đợt mưa bão.

Ông cho biết Samsung Display Việt Nam đang tiếp tục xây dựng chiến lược mở rộng sản xuất tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, doanh nghiệp sẽ tập trung phát triển các dự án sản xuất màn hình OLED, đào tạo các chuyên gia, lao động chất lượng cao và tham gia các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương.

Đại diện Samsung Display Việt Nam mong muốn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để công ty không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất tại tỉnh. Qua đó, doanh nghiệp kỳ vọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc cũng như giữa tỉnh Bắc Ninh với các địa phương, doanh nghiệp của Hàn Quốc được thắt chặt hơn nữa.

Samsung bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 2008 với nhà máy sản xuất điện thoại đầu tiên tại KCN Yên Phong I, đến nay tại Bắc Ninh, tập đoàn tư nhân lớn nhất Hàn Quốc đã có 3 dự án bao gồm: Samsung Display, Samsung Electronics và Samsung SDI.

Tổ hợp Samsung này có tổng vốn đăng ký đầu tư gần 11 tỷ USD , trong đó Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam có vốn đầu tư 8,3 tỷ USD .

Tập đoàn LH Hàn Quốc muốn mở rộng hiện diện tại Việt Nam

Trưa cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp và làm việc với ông Lim Hyun-Seong, Trưởng văn phòng đại diện Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc (LH) tại Việt Nam, để tìm hiểu, xúc tiến đầu tư tại tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Lim Hyun-Seong giới thiệu Tập đoàn LH là đơn vị nhà nước trực thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, thành lập năm 2010, vốn pháp định 40 nghìn tỷ won ( 29 tỷ USD ).

Đây là doanh nghiệp xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc, cung cấp khoảng 120 nghìn căn hộ mỗi năm.

Kể từ khi thành lập đến nay, LH là doanh nghiệp tiên phong trong các dự án quốc gia lớn, bao gồm xây dựng đô thị mới, phát triển khu phức hợp công nghiệp và các chương trình nhà ở xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn (thứ 5 bên phải) chụp ảnh lưu niệm với các thành viên trong đoàn đại diện văn phòng Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc (LH) tại Việt Nam. Ảnh: Báo Bắc Ninh.

Trưởng đại diện văn phòng LH tại Việt Nam cho biết tập đoàn đang tích cực mở rộng các dự án mang tính toàn cầu, xuất khẩu các mô hình phát triển đô thị mới, thành phố thông minh và khu công nghiệp của Hàn Quốc.

Các dự án thường được thực hiện thông qua hình thức liên doanh), hợp tác giữa chính phủ với chính phủ và hợp đồng quy hoạch tổng thể.

Tại Bắc Ninh, Tập đoàn LH đang triển khai các hoạt động khảo sát, xây dựng hồ sơ đề nghị tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Đông Nam với tổng vốn đầu tư dự kiến 19.780 tỷ đồng , tổng diện tích khoảng 240 ha tại các phường Vũ Ninh, Phương Liễu, Nhân Hòa.

Ông Lim Hyun-Seong mong muốn Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để thúc đẩy tiến độ xây dựng dự án Khu đô thị Đông Nam tại Bắc Ninh cũng như các hoạt động tìm hiểu, xúc tiến đầu tư tại tỉnh.

Về phía Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh bày tỏ vui mừng đón tiếp ông Lim Hyun-Seong và đoàn công tác của LH; đồng thời khẳng định quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng được củng cố và phát triển toàn diện.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với tiềm lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà ở của Tập đoàn LH, thời gian tới hai bên sẽ hợp tác để xây dựng đô thị định hướng giao thông, phát triển bền vững với hạ tầng nhà ở và công nghiệp chất lượng cao, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.