Bắc Ninh thu ngân sách 9 tháng vượt kế hoạch cả năm

Chỉ trong 9 tháng năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt 46.203 tỷ đồng, bằng 100,8% dự toán năm.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết thu nội địa 9 tháng đầu năm 2025 của tỉnh đạt 46.203 tỷ đồng , bằng 100,8% dự toán được giao và bằng 151% so với cùng kỳ năm 2024.

Cơ cấu thu chuyển dịch ra sao?

Trong đó, thuế và phí thu được hơn 31.120 tỷ đồng , bằng 120% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt trên 15.000 tỷ đồng , bằng 162% dự toán và bằng 317% so với cùng kỳ năm 2024.

Thuế Bắc Ninh nhận định, cơ cấu nguồn thu nội địa của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục duy trì theo hướng bền vững. Thu từ thuế, phí chiếm hơn 67% tổng thu nội địa; thu từ tiền sử dụng đất chiếm trên 32%. Cơ cấu này phản ánh rõ vai trò chủ lực của các khoản thu từ thuế, phí trong việc đảm bảo nguồn thu thường xuyên, ổn định cho ngân sách nhà nước.

Nguồn thu từ thuế, phí chiếm khoảng 2/3 tổng thu nội địa có ý nghĩa quan trọng đối với cân đối ngân sách và phát triển kinh tế địa phương. Đây là nguồn thu bền vững, không phụ thuộc quá lớn vào các khoản thu mang tính thời điểm như tiền sử dụng đất, góp phần tăng tính chủ động trong điều hành ngân sách, đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên và đầu tư phát triển.

Tỷ trọng thu từ thuế, phí cao cũng cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn duy trì ổn định, tạo điều kiện thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội và đầu tư kết cấu hạ tầng.

Nhiều khoản thu trọng điểm tăng mạnh

Theo Thuế Bắc Ninh, nguyên nhân thu ngân sách 9 tháng đạt kết quả tích cực là nhiều khoản thu trọng điểm hoàn thành vượt tiến độ và đạt tỷ lệ cao so với dự toán.

Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 162% dự toán. Nguyên nhân do thị trường bất động sản những tháng đầu năm sôi động, nhiều phiên đấu giá quyền sử dụng đất tổ chức thành công; doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất kịp thời theo thông báo của cơ quan thuế; hạ tầng được đầu tư đồng bộ; tỉnh triển khai hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng và có chính sách thu hút đầu tư, thúc đẩy đô thị hóa.

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 9 tháng đạt hơn 12.100 tỷ đồng , bằng hơn 114% so với cùng kỳ, do một số doanh nghiệp phát sinh số thuế nộp tăng như: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tăng 783 tỷ đồng ; Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam tăng 171 tỷ đồng ; Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Goertek Vina tăng 245 tỷ đồng .

Nhiều doanh nghiệp FDI nộp thuế cao cho tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài ra, thuế thu nhập doanh nghiệp nộp theo quyết toán năm 2024 của một số doanh nghiệp hết thời gian hưởng ưu đãi miễn giảm, một số doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh tốt phát sinh số nộp ngân sách nhà nước cao như: Công ty TNHH Ja Solar Việt Nam nộp 484 tỷ, Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang) nộp 200 tỷ, Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Bắc Giang) nộp 185 tỷ….

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt hơn 6.600 tỷ đồng , bằng 119% so với cùng kỳ; do một số doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2024 vào đầu quý I/2025, hoặc phát sinh doanh thu từ hoạt động bất động sản, chuyển nhượng dự án, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.