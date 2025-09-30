Bất ngờ địa phương trở thành 'thủ phủ điện tử' mới của Việt Nam

Bắc Ninh mới đang trở thành điểm đến hàng đầu của dòng vốn FDI, với lợi thế vị trí gần Hà Nội, hạ tầng kết nối, chi phí vận hành thấp và quỹ đất công nghiệp lớn.

Bắc Ninh là mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics nội địa và quốc tế. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Theo Cushman & Wakefield, Bắc Ninh sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất. Điển hình là vị trí chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km, cách cảng Hải Phòng 100 km và chưa đầy một giờ đến sân bay quốc tế Nội Bài.

Vị trí nằm trên “huyết mạch giao thông” này đã tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa trong nước và xuất khẩu, làm nổi bật hơn lợi thế cạnh tranh bứt phá của tỉnh Bắc Ninh.

So sánh với các trung tâm công nghiệp quốc tế như Thâm Quyến (Trung Quốc), Jebel Ali (Dubai) hay Katowice (Ba Lan), Bắc Ninh cũng có những điểm mạnh tương đương về hạ tầng đồng bộ, nguồn lao động dồi dào, nhưng nổi bật hơn cả nhờ vào chi phí vận hành cạnh tranh.

Báo cáo quý II/2025 của Cushman & Wakefield cho thấy tổng quỹ đất công nghiệp cho thuê tại Bắc Ninh đạt khoảng 5.200 ha, trong đó hơn 70% đã được lấp đầy. Giá thuê dao động 150- 155 USD /m2/chu kỳ, cho thấy sức hút mạnh của thị trường.

Điều này biến Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm sản xuất dẫn đầu cả nước. Địa phương này thu hút những tập đoàn công nghệ, điện tử hàng đầu như Samsung, Foxconn, hay Goertek lựa chọn đến đây để mở rộng sản xuất hoặc đầu tư mới.

Bắc Ninh không chỉ là trung tâm sản xuất nổi bật của Việt Nam. Với lợi thế gần Trung Quốc và kết nối nhanh với ASEAN, tỉnh này được nhiều tập đoàn toàn cầu xem như “cửa ngõ đầu tiên” trong chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Ông Đặng Trọng Đức, Tổng giám đốc KTG Industrial nhận định rằng bên cạnh việc mang lại dòng vốn FDI hàng tỷ USD, sự hiện diện của những “gã khổng lồ” công nghệ này cũng đã kéo theo mạng lưới vệ tinh gồm sản xuất phụ trợ, logistics và dịch vụ nhà xưởng.

Bắc Ninh đã đón nhận một làn sóng các doanh nghiệp vệ tinh đổ về, khiến nhu cầu thuê nhà xưởng xây sẵn tăng 15-20% mỗi năm, đặc biệt là các doanh nghiệp Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, theo số liệu của Cushman & Wakefield.

Lựa chọn thuê nhà xưởng xây sẵn này giúp các doanh nghiệp tiết kiệm đến 70-80% chi phí đầu tư ban đầu, tập trung vào mở rộng sản xuất, vừa tối ưu dòng tiền, vừa giảm rủi ro tài chính trong giai đoạn thị trường biến động.

Theo Cục Thống kê, với gần 5,12 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào, Bắc Ninh là địa phương dẫn đầu cả nước về sức hút vốn FDI trong năm 2024 vào lĩnh vực công nghệ cao và sản xuất điện tử.

Tiếp nối vào tháng 7 vừa qua, địa phương này tiếp tục đánh dấu bước phát triển mới sau sáp nhập với tỉnh Bắc Giang, tạo thành tỉnh Bắc Ninh mới, với dân số 3,6 triệu người trên diện tích 4.800 km2.

Tuy vậy, dòng vốn FDI ồ ạt đổ vào cũng đã đặt áp lực lên thị trường lao động tại “thủ phủ điện tử” này. Với tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 72-74%, vượt mức trung bình cả nước, tình trạng cạnh tranh tuyển dụng tại Bắc Ninh ngày càng gay gắt.

Nhằm tháo gỡ, chính quyền địa phương đang thúc đẩy mô hình hợp tác ba bên giữa chính quyền, doanh nghiệp và trường kỹ thuật để đào tạo nhân lực gắn với thực tiễn sản xuất. Ngoài ra, hạ tầng xã hội cũng được chú trọng mở rộng, và doanh nghiệp được khuyến khích áp dụng tự động hoá, chuyển đổi số để giảm áp lực nhân sự.