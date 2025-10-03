Thu ngân sách 9 tháng đã gần về đích cả năm

Lũy kế 9 tháng của năm 2025, thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 1,9 triệu tỷ đồng, bằng 96,7% dự toán cả năm. Trong đó, nhiều khoản thu tăng mạnh.

Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đã hoàn thành gần 97% dự toán cả năm. Ảnh: Chí Hùng.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách Nhà nước đã đạt 1,9 triệu tỷ đồng , đạt 96,7% dự toán cả năm. Đáng chú ý, kết quả này đạt được trong bối cảnh Chính phủ vẫn thực hiện giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất khoảng trên 200.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Lý giải về việc thu ngân sách 9 tháng nhưng đã gần về đích cả năm, ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết kết quả này phản ánh nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và đặc biệt là sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Cụ thể, ông Mai Sơn cho biết kết quả thu ngân sách kể trên cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh. “Không thể thu thuế nếu không có sự phát triển của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh”, ông nói.

Theo ông Sơn, năm nay, ngành thuế cũng đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, nuôi dưỡng nguồn thu, dẫn đến các nguồn thu từ thương mại điện tử, nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, quản lý hộ kinh doanh… đều tăng trưởng mạnh. Đáng chú ý, rất nhiều nguồn thu trước nay gặp nhiều khó khăn, như thu từ công tác quản lý hộ kinh doanh năm nay đã tăng 25,1% so với cùng kỳ; thu thuế thương mại điện tử tăng 64%...

Đặc biệt, theo lãnh đạo Cục Thuế, nguồn thu từ đất đai những năm trước chiếm khoảng 10-15% tổng thu, tuy nhiên rất nhiều năm dự toán thu từ đất không đạt dự toán. Năm nay, nhờ các chính sách tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng từ các năm trước cũng như dự án mới nên dư địa để cơ quan thuế tăng thu lĩnh vực này rất lớn, đóng góp vào mức tăng trưởng từ đầu năm.

Ngoài ra, theo ông Mai Sơn, các dự án bất động sản được gỡ khó, hoạt động trở lại cũng giúp các hoạt động phụ trợ phát triển như nhân công, nguyên vật liệu, logistics… hoạt động sản xuất cũng căn cứ vào đó mà tăng trưởng, từ đó tăng thu cho ngân sách.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết việc tổ chức thu đúng đủ, chặt chẽ nhiều nguồn thu (như thương mại điện tử, hộ kinh doanh, gỡ vướng dự án tồn đọng lâu dài…) đã tạo nguồn thu cho ngân sách. Kết quả thu ngân sách tốt đã góp phần có nguồn lực thực hiện việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh thiên tai, bão lũ.

Liên quan số thu ngân sách năm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện gửi các bộ ngành, địa phương về việc điều hành ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2025.

Tại công điện, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt thực hiện công tác thu NSNN, phấn đấu thu NSNN cả nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán. Trên cơ sở đó, mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ; quyết liệt, kiên trì, kiên định mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; kiên quyết tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế…

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung, đẩy nhanh quyết liệt tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia; phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với trách nhiệm người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.