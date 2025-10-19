Thu ngân sách Nhà nước hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tính đến hết ngày 16/10, lũy kế thu ngân sách Nhà nước trong cân đối đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt 2,35% dự toán năm.

Lũy kế thu ngân sách Nhà nước trong cân đối đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, trong khi chi ngân sách đúng quy định, bảo đảm an toàn nguồn lực tài chính quốc gia. Ảnh: Nam Khánh.

Trong số này, thu nội địa (không tính dầu thô) đạt hơn 1,72 triệu tỷ đồng , vượt 3,31% dự toán; thu từ dầu thô đạt 39.037 tỷ đồng , bằng 73,38% dự toán; thu cân đối từ xuất nhập khẩu đạt 249.222 tỷ đồng , vượt 6,05% dự toán sau khi đã trừ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Đáng chú ý, hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục mở rộng công tác phối hợp thu và thanh toán song phương điện tử với 20 ngân hàng thương mại lớn, như VietinBank, BIDV, Vietcombank, Agribank, MB, VPBank, Techcombank, SHB, LPBank, SeABank, HDBank, TPBank... Việc này không chỉ góp phần tập trung nhanh nguồn thu ngân sách mà còn hạn chế việc sử dụng tiền mặt, hỗ trợ người nộp thuế thuận tiện hơn.

Đến hết quý III/2025, Kho bạc đã mở 2.594 tài khoản tại hệ thống ngân hàng thương mại, trong đó có 1.761 tài khoản chuyên thu và 833 tài khoản thanh toán, bao gồm cả tài khoản bằng VND và ngoại tệ.

Ở chiều ngược lại, chi ngân sách Nhà nước đến 15/10 ghi nhận khoản chi thường xuyên là hơn 1,2 triệu tỷ đồng , tương đương 77,8% dự toán năm; chi đầu tư đạt 419.983 tỷ đồng , bằng 49,3% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và 41,3% kế hoạch vốn có phần bổ sung từ địa phương.

Về huy động vốn, Kho bạc Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính phát hành trái phiếu Chính phủ để đáp ứng nhu cầu vốn cho ngân sách trung ương, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Tính đến 15/10, tổng khối lượng phát hành đạt 268.112 tỷ đồng , tương đương 53,6% kế hoạch năm. Kỳ hạn phát hành bình quân 9,91 năm; lãi suất bình quân 3,04%/năm; thời gian đáo hạn danh mục bình quân 8,67 năm.

Về báo cáo tài chính Nhà nước năm 2024, hệ thống Kho bạc đã hoàn thành tổng hợp báo cáo cấp tỉnh của 63 địa phương, rà soát công thức và chuẩn bị điều kiện cho việc tổng hợp báo cáo tài chính toàn quốc, trình Chính phủ và Quốc hội theo quy định.