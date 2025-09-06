Ngân hàng Nhà nước nói về chính sách tiền tệ từ nay đến cuối năm

Lãnh đạo NHNN cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng.

NHNN cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng. Ảnh: Nam Khánh.

Đây là thông tin được Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà chia sẻ tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều nay (9/6).

Cụ thể, theo Phó thống đốc từ đầu năm 2025 đến nay, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với những rủi ro bất định do chính sách thuế quan, căng thẳng địa chính trị nhiều khu vực, cũng như xu hướng điều hành chính sách tiền tệ khó lường của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới.

Trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thị trường tiêu dùng, xuất khẩu cũng bị ảnh hưởng từ những biến động phức tạp của kinh tế toàn cầu cũng như thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay trên 8%, là cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tiếp theo. Phó thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết NHNN xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng và quyết tâm thực hiện một cách quyết liệt.

Theo đó, NHNN đã chủ động, kịp thời triển khai các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ đồng bộ để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đến nay, thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng vẫn được đảm bảo, thị trường tiền tệ ổn định, tỷ giá linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường.

Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm, tính đến cuối tháng 8, lãi suất cho vay bình quân đã giảm khoảng 0,6%/năm so với cuối năm 2024. Thanh khoản ngoại tệ cũng được đảm bảo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu hợp pháp của nền kinh tế. Cũng đến cuối tháng 8, tỷ giá USD/VND tăng khoảng 3,4% so với cuối năm ngoái.

Về tín dụng, Phó thống đốc cho biết tín dụng đã ghi nhận tăng trưởng tích cực so với các năm trước. Đến cuối tháng 8, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt 17,46 triệu tỷ đồng , tăng 11,8% so với cuối năm 2024. Các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ cũng được triển khai tích cực và hiệu quả, qua đó kịp thời cung ứng vốn cho nền kinh tế, đóng góp vào kết quả tăng trưởng kinh tế nói chung.

Theo lãnh đạo NHNN, trong thời gian tới, kinh tế toàn cầu dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, rủi ro gia tăng, do đó, nhà điều hành sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp đồng bộ các công cụ, giải pháp, kết hợp hài hòa giữa tỷ giá và lãi suất. Trong đó, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.

Bên cạnh đó, NHNN sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá cũng như thị trường ngoại tệ theo hướng linh hoạt, bám sát thị trường, sẵn sàng can thiệp thị trường khi cần thiết để đảm bảo sự ổn định của thị trường ngoại tệ.

Nhà điều hành sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, tăng cường chuyển đổi số để tạo điều kiện giảm thêm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Chính sách tín dụng sẽ tiếp tục được điều hành phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Ngoài ra, NHNN sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong việc thực hiện các chính sách tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn ngân hàng.

“Thì trong quá trình điều hành chính sách tiền tệ, NHNN sẽ theo dõi sát tình hình kinh tế trong nước cũng như quốc tế để kịp thời điều hành một cách linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của thị trường”, Phó thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.