Lãnh đạo TP.HCM thăm loạt 'ông lớn': Samsung, Intel, Thaco, Vietjet...

Lãnh đạo UBND TP.HCM ghi nhận đóng góp của các doanh nghiệp, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị phát triển lâu dài.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đến thăm, chúc Tết CTCP Tập đoàn Trường Hải. Ảnh: Hoàng Hùng/SGGP.

Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, bao gồm Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (SNP), CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco), Công ty TNHH Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC), Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software), CTCP hàng không Vietjet, Công ty TNHH Intel Products Việt Nam, Công ty TNHH CJ Foods Việt Nam và Tập đoàn Gemadept.

Chủ tịch TP.HCM "đặt hàng" Thaco, Tân Cảng Sài Gòn

Sáng 26/2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dẫn đầu đoàn công tác của thành phố đã đến thăm, chúc Tết Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP) ở phường Thạnh Mỹ Tây.

Tại đây, Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn - Tư lệnh Binh đoàn 20, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc SNP cho biết các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2025 của toàn hệ thống tiếp tục tăng trưởng ở mức cao. Sản lượng container thông qua các cảng của Binh đoàn đạt 11,4 triệu TEUs, tăng 4,7%. Doanh thu toàn hệ thống đạt 37.408 tỷ đồng , tăng 12%; lợi nhuận 9.055 tỷ đồng , tăng 20% so với năm 2024.

Năm 2026, toàn hệ thống Binh đoàn 20 phấn đấu các chỉ tiêu kinh tế cơ bản tăng 12% so với năm 2025; năng suất lao động tăng trên 8,5%; riêng doanh thu ngành dịch vụ logistics tăng trên 20%.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà đơn vị đạt được trong thời gian qua. Qua đó, lãnh đạo TP.HCM đề nghị Binh đoàn 20 tiếp tục phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh...

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đến thăm CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) tại phường Thủ Thiêm. Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tầm quan trọng của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời bày tỏ mong muốn doanh nghiệp tiếp tục tham gia sâu hơn vào các dự án trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là hạ tầng giao thông và đô thị. Đây là lĩnh vực then chốt, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của TP.HCM trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn và đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường.

Samsung xin gia hạn ưu đãi thuế TNDN, FPT Software tỏ tham vọng lớn

Trong khi đó, đoàn lãnh đạo do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy dẫn đầu đã đến chúc Tết Công ty TNHH Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) và FPT Software tại Khu công nghệ cao TP.HCM.

Ông Hwang Keun Ha, Tổng giám đốc SEHC cho biết hoạt động sản xuất, kinh doanh thời gian qua đạt kết quả tích cực. Đồng thời, ông đánh giá sự hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo TP.HCM là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp ổn định, phát triển. Đặc biệt, việc thành phố tháo gỡ, giải quyết dứt điểm khoản hoàn thuế VAT tồn đọng nhiều năm đã tạo thêm niềm tin cho doanh nghiệp.

Qua đó, Tổng giám đốc Hwang Keun Ha kiến nghị TP.HCM xem xét gia hạn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thêm 3 năm (giai đoạn 2029-2031) và đề xuất địa phương quan tâm, chỉ đạo quy trình xét duyệt hồ sơ để doanh nghiệp sớm tiếp cận nguồn hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư (ISF).

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy biểu dương những nỗ lực, đóng góp của Samsung đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và khẳng định TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm mới.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy tại buổi thăm, chúc Tết SEHC. Ảnh: Đình Dư/SGGP.

Sau đó, đoàn ghé thăm FPT Software. Tại đây, Giám đốc Trần Thị Kim Phượng cho biết trong năm 2025, doanh nghiệp đạt hơn 5.600 tỷ đồng doanh thu, giá trị xuất khẩu đạt gần 5.000 tỷ đồng , đóng góp ngân sách gần 500 tỷ đồng . Đặc biệt, khoản chi đầu tư, nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ đạt tỷ lệ 20% tổng doanh thu. Mục tiêu đến năm 2026 là trở thành đối tác công nghệ hàng đầu của các tập đoàn lớn trên thế giới.

Đánh giá cao đóng góp của FPT Software, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đánh giá đây là doanh nghiệp tiên phong, mang dấu ấn "Made in Vietnam", không chỉ xây dựng mô hình làm việc đạt chuẩn quốc tế mà còn dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp, startup và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó góp phần nâng tầm vị thế TP.HCM thành trung tâm công nghệ của khu vực và quốc tế.

Vietjet, Intel cam kết đồng hành cùng TP.HCM và Việt Nam

Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường dẫn đầu đoàn công tác đến chúc Tết CTCP Hàng không Vietjet và Công ty TNHH Intel Products Việt Nam.

Trao đổi với lãnh đạo thành phố, Phó tổng giám đốc thường trực Vietjet Tô Việt Thắng cho biết hãng hiện có tổng cộng 135 tàu bay, đơn đặt hàng ở thời điểm cao nhất lên đến 567 chiếc, đứng thứ 3 trong số các hãng hàng không đặt hàng tàu bay nhiều nhất trên thế giới.

Ông khẳng định Vietjet sẽ tiếp tục mở rộng đường bay và thị trường khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng hành cùng TP.HCM trong quá trình hội nhập và phát triển.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ sự tự hào khi Việt Nam đã chủ động trong công tác đào tạo trong lĩnh vực hàng không. "Việc Vietjet đầu tư đào tạo phi công và hệ thống mô phỏng hiện đại ngay tại Khu công nghệ cao TP.HCM cho thấy quyết tâm làm chủ công nghệ, góp phần nâng tầm vị thế hàng không Việt Nam", ông Cường nói.

Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh sự phát triển của Vietjet và cộng đồng doanh nghiệp cũng là sự phát triển của TP.HCM, đồng thời cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục và kịp thời tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp yên tâm mở rộng, đầu tư lâu dài.

Còn tại Intel Products Việt Nam, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Kenneth Tse cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển ngành bán dẫn của Việt Nam.

Năm 2026 đánh dấu 20 năm hoạt động tại Việt Nam của Intel, với cột mốc ấn tượng 4 tỷ sản phẩm được xuất khẩu toàn cầu, đóng góp hơn 100 tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tặng quà Tết đến Công ty TNHH Intel Products Việt Nam. Ảnh: Tấn Ba/SGGP.

Theo Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, từ khi Intel tham gia đầu tư và sản xuất kinh doanh tại Việt Nam đến nay, công ty luôn là một trong những doanh nghiệp FDI hoạt động hiệu quả trong sản xuất chip bán dẫn. Đây cũng là doanh nghiệp tiên phong trong phát triển xanh, bền vững, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xanh mà thành phố cùng cả nước đang triển khai thực hiện.

Lãnh đạo TP.HCM mong muốn Intel tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Gemadept, Vinamilk đưa kiến nghị đến TP.HCM

Cũng trong ngày 26/2, đoàn công tác do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh dẫn đầu đã đến chúc Tết Công ty TNHH CJ Foods Việt Nam, Tập đoàn Gemadept và CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk.

Phó tổng giám đốc Gemalink Cao Hồng Phong cho biết sau 5 năm vận hành, cảng Gemalink đạt tổng sản lượng 6,5 triệu TEUs, duy trì mức tăng trưởng hai con số. Đây là một trong 19 cảng biển lớn trên thế giới có thể tiếp nhận tàu trọng tải 24.000 TEUs.

Năm 2026, sản lượng dự kiến đạt 2,1 triệu TEUs, cao nhất khu vực Cái Mép. Tại buổi gặp gỡ, doanh nghiệp đã kiến nghị UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch và thủ tục đất đai để bảo đảm tiến độ triển khai giai đoạn 2 vào tháng 4.

Theo đó, doanh nghiệp đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM sớm chủ trì, phối hợp địa phương rà soát, cập nhật dự án vào đồ án quy hoạch chung đô thị theo không gian mới, làm cơ sở hoàn tất thủ tục điều chỉnh quy mô, tổng vốn đầu tư trong giấy chứng nhận đầu tư.

Về đất đai, doanh nghiệp kiến nghị sớm bàn giao phần diện tích đất mở rộng để khởi công dự án đúng kế hoạch.

Còn tại CJ Foods Việt Nam, ông Han Tae Young, Phó tổng giám đốc Chiến lược Đối ngoại, cho biết sau 29 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp hiện có 4 nhà máy tại Việt Nam. Trong đó, TP.HCM có 3 nhà máy và 1 nhà máy đặt tại Tây Ninh. Hiện, công ty có khoảng 2.000 lao động. Năm 2025, doanh thu đạt 5.500 tỷ đồng (tương đương 200 triệu USD ).

Cũng trong lĩnh vực thực phẩm, ông Võ Trung Hiếu, Giám đốc Kinh doanh quốc tế Vinamilk, cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, mỗi ngày doanh nghiệp xuất khẩu hơn 20 container thành phẩm. Các thị trường như Trung Đông, Đông Á, Bắc Mỹ, châu Đại Dương duy trì tăng trưởng ổn định; riêng Campuchia ghi nhận mức tăng mạnh.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đến thăm, chúc Tết Vinamilk. Ảnh: Minh Xuân/SGGP.

Bên cạnh ghi nhận những kết quả xuất khẩu tích cực, bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk, kiến nghị thành phố quan tâm hỗ trợ rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tiếp tục cải thiện thủ tục hành chính. Vì đặc thù ngành sữa có nhiều sản phẩm cải tiến nên việc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ có thể ảnh hưởng đến tiến độ đưa sản phẩm ra thị trường.

Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Công Vinh đánh giá cao đóng góp của 3 doanh nghiệp và khẳng định thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, lắng nghe và xử lý kịp thời các kiến nghị, đồng hành cùng doanh nghiệp trong bối cảnh mới.