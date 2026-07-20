VN-Index giảm 3 tuần liên tiếp, công ty chứng khoán nói gì?

Các công ty chứng khoán cho rằng chỉ số vẫn chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, song vùng 1.770-1.800 điểm sẽ đóng vai trò quyết định xu hướng những phiên tới.

Các công ty chứng khoán thận trọng trước xu hướng tuần này của VN-Index. Ảnh: Phương Lâm.

Khép lại tuần giao dịch, VN-Index giảm 40,89 điểm, tương đương 2,2%, xuống còn 1.787,45 điểm. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt 82.704 tỷ đồng , trong đó thanh khoản bình quân mỗi phiên giảm gần 6% so với tuần trước. Áp lực bán gia tăng chủ yếu tại nhóm bất động sản và ngân hàng, khiến thị trường tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh.

Về diễn biến dòng tiền, giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhóm ngân hàng, dịch vụ tài chính và bất động sản, cho thấy đây tiếp tục là những lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn nhất của nhà đầu tư. Trong khi đó, dòng tiền có xu hướng suy giảm ở phần lớn các nhóm ngành còn lại, phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng đứng ngoài quan sát vẫn chiếm ưu thế trong bối cảnh thị trường điều chỉnh.

Khối ngoại cũng duy trì trạng thái bán ròng với giá trị hơn 2.133 tỷ đồng trong tuần.

VN-Index vẫn trong nhịp điều chỉnh

Theo Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), VN-Index có một tuần giao dịch giằng co quanh vùng 1.770-1.800 điểm, cho thấy thị trường vẫn đang trong quá trình tìm kiếm điểm cân bằng sau nhịp điều chỉnh. Thanh khoản duy trì ở mức trung bình phản ánh lực cầu bắt đáy đã xuất hiện nhưng chưa đủ mạnh để tạo ra sự đảo chiều rõ rệt.

Áp lực bán vẫn tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu họ Vingroup và phần lớn các mã ngân hàng, qua đó gây sức ép đáng kể lên chỉ số. Ngược lại, dòng tiền có dấu hiệu cải thiện tại một số cổ phiếu như STB, ACB, VNM và MCH, góp phần thu hẹp đà giảm của thị trường.

ACBS cho rằng trong ngắn hạn, xu hướng điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế và VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động quanh vùng hỗ trợ 1.770 điểm, tương ứng đường trung bình động MA200. Nếu mốc hỗ trợ này bị phá vỡ, rủi ro giảm điểm sẽ gia tăng, mở ra khả năng chỉ số lùi về kiểm định vùng 1.630 điểm.

Trong khi đó, Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định diễn biến của VN-Index tiếp tục phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi thanh khoản suy giảm, cho thấy dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường. Theo công ty chứng khoán này, vùng 1.805-1.811 điểm tiếp tục đóng vai trò là ngưỡng cản ngắn hạn, khiến các nhịp hồi phục gặp nhiều khó khăn.

VN-Index tiếp tục gặp khó khăn trong việc trở lại mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Ở kịch bản điều chỉnh, Yuanta kỳ vọng vùng 1.740-1.750 điểm sẽ trở thành vùng hỗ trợ quan trọng và có thể thu hút lực cầu bắt đáy tham gia rõ nét hơn. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị có thể tạm dừng bán khi VN-Index lùi về khu vực này, đồng thời cân nhắc giải ngân thăm dò nếu xuất hiện tín hiệu hồi phục.

Đối với trung hạn, Yuanta lưu ý VN-Index đã trải qua 3 tuần giảm liên tiếp. Tuy nhiên, theo thống kê từ năm 2023 đến nay, chỉ số chưa từng giảm quá 4 tuần liên tục.

Vì vậy, công ty chứng khoán này vẫn duy trì đánh giá tích cực đối với xu hướng trung hạn và khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ tỷ trọng hiện có, chưa vội giải ngân thêm.

Thận trọng trước rủi ro ngắn hạn

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) đánh giá thị trường vẫn đang trong trạng thái rung lắc với thanh khoản duy trì ở mức thấp, cho thấy rủi ro ngắn hạn vẫn hiện hữu. Trong bối cảnh đó, BSC khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng, hạn chế giao dịch cho đến khi thị trường tìm được điểm cân bằng và xác nhận xu hướng rõ ràng hơn.

Cùng quan điểm, Công ty Chứng khoán SSI cho rằng VN-Index đã khép lại tuần giao dịch dưới vùng 1.800-1.810 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường.

Theo SSI, vùng 1.770 điểm, tương ứng đường trung bình động MA200, đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, giúp chỉ số tạm thời đứng vững trước áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Trong khi đó, khu vực 1.800-1.810 điểm tiếp tục là vùng kháng cự mà VN-Index cần chinh phục để cải thiện xu hướng trong ngắn hạn.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định VN-Index chưa thể duy trì đà hồi phục khi lực cầu suy yếu, kéo thanh khoản trở lại mức thấp. Chỉ số chủ yếu dao động trong vùng 1.780-1.800 điểm, cho thấy dòng tiền vẫn đang quan sát và chưa sẵn sàng tạo động lực cho một nhịp tăng mới.

TPS cho rằng việc VN-Index vẫn giữ được vùng hỗ trợ 1.780-1.800 điểm, đồng thời cũng là khu vực hội tụ của đường MA200, cho thấy xu hướng tăng trong trung và dài hạn chưa bị phá vỡ. Tuy nhiên, tín hiệu phục hồi trong ngắn hạn vẫn chưa thực sự rõ ràng do dòng tiền chưa có sự cải thiện đáng kể.

Theo TPS, việc chỉ số tích lũy quanh vùng hỗ trợ trong khoảng một tuần trở lại đây cũng phản ánh áp lực bán đã phần nào hạ nhiệt. Vì vậy, diễn biến của VN-Index tại vùng 1.780-1.800 điểm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng tiếp theo.

Nếu lực cầu sớm cải thiện, thị trường có cơ hội hình thành nhịp hồi phục. Ngược lại, nếu đánh mất vùng hỗ trợ này, áp lực điều chỉnh có thể kéo dài hơn.

Dù vậy, TPS vẫn đánh giá triển vọng trung và dài hạn của thị trường ở mức tích cực khi mặt bằng định giá hiện tương đối hấp dẫn. Theo công ty chứng khoán này, VN-Index đang giao dịch với hệ số P/E khoảng 13,7 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm là 15,3 lần, qua đó tạo dư địa hỗ trợ cho xu hướng dài hạn.