Kinh Bắc đặt mục tiêu lãi 3.000 tỷ năm nay

Sau 6 năm liên tục không hoàn thành kế hoạch kinh doanh, Kinh Bắc vẫn tiếp tục đặt mục tiêu năm 2026 đầy tham vọng với tổng doanh thu 10.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc. Ảnh: Ngọc Thắng/Thanhnien.vn.

Theo kế hoạch kinh doanh vừa được Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC) công bố, doanh nghiệp đã đặt mục tiêu doanh thu cả năm nay ở mức 10.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng . Các chỉ tiêu này lần lượt tăng 50% và 36% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Đáng chú ý, kế hoạch kinh doanh tham vọng kể trên được tổng công ty này đặt ra trong bối cảnh đã 6 năm liền không hoàn thành mục tiêu kinh doanh.

Trong năm 2025 liền trước, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu 6.687 tỷ đồng , tăng 2,4 lần so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.208 tỷ, cũng cao gấp 5 lần năm 2024. Tuy nhiên, kết quả này vẫn kém xa kế hoạch doanh thu 10.000 tỷ và lãi sau thuế 3.200 tỷ đồng được cổ đông thông qua.

Theo lý giải của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh năm 2025 không đạt kế hoạch chủ yếu do Khu đô thị Tràng Cát chưa được đưa vào kinh doanh như dự kiến. Ngoài ra, tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ khiến các nhà đầu tư lớn trì hoãn kế hoạch đầu tư để thích ứng với bối cảnh mới. Vì vậy, một số khu công nghiệp như Tràng Duệ 3 và Lộc Giang cũng đang chờ nhà đầu tư.

Theo kế hoạch năm 2026 được HĐQT thông qua, Kinh Bắc định hướng triển khai đồng loạt hoạt động đầu tư, xây dựng và kinh doanh đối với các dự án như khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh, khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, khu công nghiệp Phú Bình, khu công nghiệp Tràng Duệ 3, khu công nghiệp Kim Thành 2 (giai đoạn 1), khu công nghiệp Tân Phú Trung, khu công nghiệp Lộc Giang, khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát, nhà ở xã hội Tràng Duệ, nhà ở xã hội thị trấn Nếnh.

Song song, doanh nghiệp cũng thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng tại các dự án mới như khu công nghiệp Bình Giang, khu công nghiệp Tân Dân, khu công nghiệp Sông Hậu 2, trung tâm thương mại - văn phòng Láng Hạ, khu đô thị Bắc Sông Cấm, dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu, nhà ở xã hội Phượng Mao, Tiên Dương 2...

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý cho loạt dự án gồm khu đô thị Phúc Ninh, cụm công nghiệp Thành Long, khu công nghiệp Tân Tập, khu công nghiệp Trung Lập GĐ1, nhà máy điện gió Vân Canh 1 và Vân Canh 2. Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu phát triển các dự án mới tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đồng Tháp...

Trong kế hoạch năm, công ty của đại gia Đặng Thành Tâm dự kiến xây dựng mới các nhà máy cung cấp nước sạch, nhà máy xử lý nước thải để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị hạ tầng để hợp tác phát triển dự án đầu tư trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI Data Center) tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, góp phần xây dựng nền tảng hạ tầng số và hệ sinh thái AI tại Việt Nam, phục vụ nhu cầu phát triển các công nghệ mới, gia tăng lợi thế thu hút các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghệ.

Ban Tổng giám đốc công ty được giao chủ động xây dựng các kế hoạch thu xếp vốn thông qua phát hành, chào bán chứng khoán, đồng thời triển khai các phương án thu xếp vốn mới, tái cấu trúc nợ với các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư để kịp thời đáp ứng nguồn vốn cho các dự án, các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của tổng công ty.

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Kinh Bắc sẽ diễn ra ngày 18/4 tại Bắc Ninh. Tại đại hội, công ty dự kiến trình phương án không chia cổ tức năm 2025 nhằm giữ lại lợi nhuận để tăng cường năng lực tài chính, đồng thời đề xuất mức cổ tức năm 2026 là 20% bằng tiền mặt.