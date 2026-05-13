Điện lạnh vẫn đắt hàng khi TP.HCM đã vào mùa mưa

Các dòng máy lạnh, quạt điện, quạt hơi nước hay tủ lạnh tiếp tục tiêu thụ mạnh, đặc biệt là phân khúc giá phổ thông và tiết kiệm điện.

Chị Nguyễn Hà Nhi (ngụ phường Trung Mỹ Tây) cho biết trước đây gia đình chỉ lắp máy lạnh trong phòng ngủ, còn phòng khách mở cửa đón gió tự nhiên. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến không gian trong nhà ngột ngạt nên chị quyết định mua thêm máy lạnh loại 2 ngựa với giá khoảng 20 triệu đồng để lắp cho phòng khách.

“Nhà tôi đón nắng cả ngày, trời lại không có gió nên rất nóng. Có hôm ngồi trong nhà mà mồ hôi cũng chảy liên tục nên phải đầu tư thêm máy lạnh”, chị Nhi nói.

Các mặt hàng điện lạnh đắt khách.

Trong khi đó, chị Thiên Lý (ngụ phường An Đông) cũng vừa mua thêm 3 chiếc quạt điện để bàn phục vụ sinh hoạt gia đình. Theo chị Lý, những ngày gần đây thời tiết oi bức cả ngày, đặc biệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều nên mỗi người trong nhà đều phải sử dụng quạt riêng.

Khảo sát tại nhiều siêu thị điện máy và cửa hàng điện lạnh trên địa bàn TP.HCM cho thấy lượng khách đến xem và mua các thiết bị giải nhiệt vẫn đông dù đã bước vào mùa mưa. Các sản phẩm bán chạy nhất hiện nay gồm máy lạnh, quạt điện, quạt hơi nước, tủ lạnh...

Ông Trần Hùng - chủ một cửa hàng điện máy tại phường Xuân Hòa - nói rằng có tuần cửa hàng bán khoảng 10 máy lạnh cùng vài chục quạt điện. Khách hàng mua cùng lúc 2-3 quạt điện là chuyện bình thường. Theo ông Hùng, sức mua năm nay tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá bán vẫn chưa biến động nhiều.

Các dòng máy lạnh có chức năng tiết kiệm điện được khách hàng ưu tiên lựa chọn

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, các dòng máy lạnh giá 6-7 triệu đồng đang được tiêu thụ mạnh nhất nhờ phù hợp túi tiền của nhiều hộ gia đình. Đây chủ yếu là các dòng máy công suất 1 HP, đáp ứng nhu cầu làm mát cho phòng diện tích nhỏ và trung bình.

Ở phân khúc cao hơn, các dòng máy lạnh tích hợp công nghệ inverter tiết kiệm điện, lọc không khí hoặc khử khuẩn có giá dao động 14-25 triệu đồng/sản phẩm cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Một số mẫu máy lạnh 2 ngựa công suất lớn có giá gần 30 triệu đồng nếu đi kèm tính năng cao cấp.

Trong khi đó, quạt điện tiếp tục là mặt hàng có doanh số ổn định nhờ giá mềm. Các mẫu quạt đứng, quạt bàn phổ biến hiện có giá từ vài trăm nghìn đồng đến dưới 1 triệu đồng/sản phẩm. Những dòng quạt hơi nước, quạt điều hòa có giá 2-5 triệu đồng tùy công suất và thương hiệu.

Quạt điện, quạt hơi nước có giá mềm

Ở nhóm tủ lạnh, nhiều siêu thị điện máy đang áp dụng chương trình giảm giá và khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. Các mẫu tủ lạnh dung tích nhỏ có giá 5-8 triệu đồng, trong khi các dòng inverter dung tích lớn dao động từ 10-20 triệu đồng/sản phẩm.

Quản lý một siêu thị điện máy tại phường An Lạc cho biết sức mua các mặt hàng giải nhiệt hiện tăng gấp 2-4 lần so với trước mùa nắng nóng. Riêng máy lạnh ghi nhận mức tăng 30-50% trong tháng 4, còn sang tháng 5 dù nhu cầu giảm nhẹ nhưng vẫn cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo một số nhà bán lẻ, xu hướng mua sắm năm nay cho thấy người dân vẫn thắt chặt chi tiêu nhưng ưu tiên những sản phẩm có khả năng tiết kiệm điện. Các dòng máy lạnh inverter hoặc thiết bị có nhãn tiết kiệm năng lượng được khách hàng quan tâm nhiều hơn do lo ngại hóa đơn điện tăng cao trong mùa nóng.

Ly sinh tố, máy ép trái cây cũng đắt hàng mùa nóng

Tuy nhiên, thị trường điện lạnh đang chịu áp lực lớn từ chi phí đầu vào. Nhiều doanh nghiệp cho biết giá đồng - nguyên liệu quan trọng trong sản xuất máy lạnh đã tăng khoảng 30% do ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá và chi phí logistics tăng mạnh theo giá nhiên liệu thế giới. Dù vậy, giá bán lẻ hiện vẫn được giữ ổn định do các hệ thống đang ưu tiên tiêu thụ lượng hàng tồn kho nhập từ trước.

Theo Tổng công ty Điện lực TP.HCM, trong tháng 4 vừa qua, thành phố liên tục ghi nhận các đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới 40-42 độ C. Nhiệt độ tăng cao khiến nhu cầu sử dụng máy lạnh và các thiết bị làm mát tăng mạnh, kéo theo sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố tăng vọt.

Ngành điện lực cho biết máy lạnh hiện là thiết bị tiêu thụ điện nhiều nhất trong hộ gia đình, thường chiếm 40-60% tổng lượng điện sử dụng vào mùa nắng nóng. Ngoài ra, các thiết bị như tủ lạnh, tủ đông cũng phải hoạt động với tần suất lớn hơn để duy trì nhiệt độ làm lạnh trong điều kiện thời tiết oi bức.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong những ngày tới, TP.HCM vẫn duy trì nắng nóng vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Mưa dông có xu hướng gia tăng vào chiều tối nhưng chưa đủ để giảm nhu cầu sử dụng các thiết bị giải nhiệt của người dân.