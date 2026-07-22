Điện máy 'đua' giảm giá, TV, tủ lạnh chỉ vài triệu đồng

Nhiều cửa hàng điện máy tại TP.HCM đang áp dụng chương trình khuyến mãi đối với nhiều mặt hàng. TV, tủ lạnh hay máy lạnh giảm giá chỉ còn vài triệu đồng/sản phẩm.

Các loại tủ lạnh tầm trung giảm hơn 2 triệu đồng so với giá niêm yết trước đây. Ảnh: Anh Nguyễn.

Dạo quanh một vòng các cửa hàng điện máy tại TP.HCM, chị Mai Phương (phường Xóm Chiếu) bất ngờ khi giá các loại TV, tủ lạnh hay máy lạnh giảm chỉ còn vài triệu đồng/sản phẩm. Chỉ vài tháng trước, chị phải chi ra hơn 10 triệu đồng để mua một chiếc TV thuộc hãng TCL thì nay, mức giá được giảm chỉ còn khoảng 8 triệu đồng.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, siêu thị Điện Máy Chợ Lớn đang chạy chương trình giảm giá các sản phẩm tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh để chào đón dịp hè. Với các dòng tủ lạnh thể tích tầm trung đến từ hãng Panasonic, AQUA… mức giá niêm yết rẻ hơn 2 triệu đồng so với giá trước đây, chỉ từ 6 triệu đồng/sản phẩm. Hay với các dòng tủ lạnh có thể tích nhỏ, mức giá sau khuyến mãi cũng chỉ còn khoảng 2-3 triệu đồng/chiếc, tùy hãng.

Đối với mặt hàng máy giặt và máy lạnh, nhân viên cho biết sản phẩm thuộc các hãng nổi tiếng đến từ Nhật Bản, vốn được nhiều khách hàng ưa chuộng, cũng được siêu thị điều chỉnh giá giảm khoảng 26-27% so với giá niêm yết trước đó và chương trình khuyến mãi sẽ chỉ kéo dài đến hết tháng 7.

Trong khi đó, tại chi nhánh cửa hàng thuộc hệ thống Điện Máy Xanh nằm trên đường Phan Đăng Lưu (phường Cầu Kiệu), các sản phẩm TV thuộc hãng nội địa Trung Quốc như Hisense, TCL, Xiaomi hiện được giảm giá mạnh. Cụ thể, TV Hisense và TCL với kích cỡ màn hình 43 inch giảm 7% xuống còn khoảng 5,9 triệu đồng, loại TCL 32 inch thậm chí giảm hơn 30% còn khoảng 4,5 triệu đồng.

Một số mẫu TV thuộc thương hiệu nội địa Trung Quốc như Hisense, TCL, Xiaomi được điều chỉnh giảm giá mạnh. Ảnh: Anh Nguyễn.

Riêng các mẫu TV có kích thước lớn hơn, mức giá đều được điều chỉnh được giảm mạnh 4-5 triệu đồng/sản phẩm. Nhân viên tại đây giải thích để hưởng ứng sự kiện World Cup 2026, hệ thống đã áp dụng chương trình khuyến mãi cho TV kéo dài đến hết tháng 7. Tuy nhiên, mức giá khuyến mãi không cố định mà có thể thay đổi tùy theo ngày.

Không chỉ TV, các sản phẩm máy lạnh cũng được giảm giá 13-30% xuống còn khoảng 7-8 triệu đồng tùy thương hiệu. Ngoài việc áp dụng chương trình ưu đãi với từng sản phẩm riêng lẻ, nhân viên Điện Máy Xanh cũng cho biết các khách hàng mua trọn bộ sản phẩm từ TV, tủ lạnh, máy lạnh trong mùa hè này sẽ được giảm thêm 5-10% trên toàn bộ hóa đơn.

Không chỉ TV, các sản phẩm máy lạnh cũng được giảm giá 13-30% xuống còn khoảng 7-8 triệu đồng tùy thương hiệu. Ảnh: Anh Nguyễn.

Đáng chú ý, việc các sản phẩm điện máy giảm giá chỉ còn vài triệu đồng khiến nhiều người đặt câu hỏi xoay quanh chất lượng của sản phẩm. Lý giải điều này, đại diện Điện Máy Xanh cho biết mức giá ưu đãi chỉ từ vài triệu đồng không đồng nghĩa với việc chất lượng sản phẩm bị cắt giảm.

Riêng với hệ thống, đây là các chương trình khuyến mãi đặc biệt, giới hạn về số lượng, được hệ thống phối hợp cùng các nhà sản xuất triển khai nhằm tri ân khách hàng. Vì vậy, toàn bộ chính sách bảo hành chính hãng từ nhà sản xuất cũng như dịch vụ giao hàng, lắp đặt theo quy trình tiêu chuẩn của Điện Máy Xanh vẫn được giữ nguyên, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho người tiêu dùng.

Mặt khác, hệ thống bán lẻ cũng chia sẻ mùa World Cup vừa qua đặt ra không ít thách thức đối với ngành hàng TV khi sức mua chung của thị trường chỉ đi ngang và tăng trưởng chậm. Trong bối cảnh đó, việc triển khai các chương trình ưu đãi hướng đến nhu cầu của người hâm mộ bóng đá đã mang lại hiệu quả tích cực. Theo doanh nghiệp, doanh số TV của hệ thống đã tăng gần 50% so với cùng kỳ.

Không chỉ thúc đẩy doanh số TV, chương trình khuyến mãi còn tạo hiệu ứng lan tỏa sang các nhóm hàng điện máy khác. Cụ thể, lượng khách đến mua TV cũng kéo theo nhu cầu đối với các thiết bị phục vụ mùa nóng như tủ lạnh, quạt điều hòa và máy lọc nước, qua đó góp phần gia tăng doanh số cho toàn hệ thống thay vì tạo sức ép cạnh tranh giữa các ngành hàng.

Dù vậy, doanh nghiệp cũng thừa nhận việc giảm giá sâu sẽ ảnh hưởng nhất định đến biên lợi nhuận trên từng sản phẩm. Tuy nhiên, mục tiêu trong giai đoạn này của Điện Máy Xanh không phải là tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn mà là chia sẻ áp lực chi tiêu với người tiêu dùng, đồng thời mở rộng quy mô kinh doanh và gia tăng thị phần.

Trong bối cảnh thị trường điện máy ngày càng cạnh tranh, đặc biệt khi nhiều nhà bán lẻ khác và sàn thương mại điện tử (TMĐT) liên tục tung ra các chương trình khuyến mãi, hệ thống cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào kênh bán hàng trực tuyến, liên tục nâng cấp trải nghiệm mua sắm và tối ưu giao diện website nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh.