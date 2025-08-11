Hộ kinh doanh than khó nộp thuế, Cục Thuế ra hướng dẫn đặc biệt

Cục Thuế phát hành 4 sổ tay hướng dẫn hộ và cá nhân kinh doanh thương mại điện tử kê khai, nộp thuế theo Nghị định 117/2025, giúp đơn giản hóa thủ tục và hạn chế rủi ro vi phạm.

Cục Thuế đang đẩy mạnh việc hướng dẫn cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số. Ảnh: VGP.

Triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP về quản lý thuế trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT), nhằm hỗ trợ hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên các nền tảng TMĐT thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai.

Theo đó, 4 sổ tay được xây dựng và công bố nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị định, hỗ trợ người nộp thuế thuộc bốn nhóm đối tượng: tổ chức là nhà quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử; tổ chức là nhà quản lý nền tảng số có chức năng thanh toán và các tổ chức có hoạt động kinh tế số khác; hộ, cá nhân cư trú; cá nhân không cư trú tại Việt Nam.

Mỗi sổ tay đều trình bày rõ phạm vi điều chỉnh, phương pháp xác định nghĩa vụ thuế, cách thức và thời hạn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thi hành pháp luật về lĩnh vực thuế.

Cụ thể, sổ tay thứ nhất hướng dẫn tổ chức quản lý sàn TMĐT thực hiện nghĩa vụ thuế.

Sổ tay thứ hai hướng dẫn các tổ chức quản lý sàn TMĐT, tổ chức quản lý nền tảng số ở nước ngoài thực hiện khấu trừ, nộp thay. Nội dung bao gồm hướng dẫn chi tiết quản lý nền tảng số trong và ngoài nước, và các tổ chức kinh tế số khác, thực hiện khấu trừ và nộp thay thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của hộ, cá nhân kinh doanh. Các bước thực hiện được trình bày tuần tự, từ xác định doanh thu, thuế suất, thời điểm khấu trừ, cho tới hoàn thành nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thay theo đúng quy định.

Sổ tay thứ ba hướng dẫn hộ, cá nhân cư trú kinh doanh trên sàn TMĐT, nền tảng số không có chức năng thanh toán kê khai, nộp thuế. Trong đó, hướng dẫn hộ và cá nhân cư trú tại Việt Nam thuộc diện này sẽ đăng ký thuế theo mẫu biểu quy định tại Thông tư 86/2024/TT-BTC và thực hiện kê khai, nộp thuế theo Nghị định 117/2025/NĐ-CP thông qua Cổng thông tin tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính của Cục Thuế, với tiêu chí đơn giản hóa thủ tục và nâng cao tính chủ động cho người nộp thuế.

Sổ tay thứ tư hướng dẫn cá nhân kinh doanh trên nền tảng TMĐT, nền tảng số không có chức năng thanh toán, kê khai, nộp thuế và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có phát sinh doanh thu từ bán hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng tại Việt Nam kê khai, nộp thuế GTGT và TNCN theo tỷ lệ %/doanh thu. Sổ tay này được điện tử hóa hoàn toàn, từ bước đăng ký mã số thuế, kê khai, đến nộp thuế, giúp người nộp thuế dễ dàng thao tác và thực hiện.

Việc phát hành bộ sổ tay này thể hiện rõ nỗ lực của ngành Thuế trong việc đồng hành cùng người nộp thuế, đặc biệt là cá nhân, hộ kinh doanh và các tổ chức hoạt động trên nền tảng TMĐT và kinh tế số.

“Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ thực thi chính sách pháp luật hiệu quả, mà còn góp phần tăng cường minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy tuân thủ tự nguyện”, Cục Thuế nhấn mạnh.