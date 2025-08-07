TP.HCM công khai danh sách công chức hỗ trợ người nộp thuế

Thuế TP.HCM công khai danh sách công chức thuế hỗ trợ người nộp thuế và thông tin tiếp nhận phản ánh về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh có thể liên hệ trực tiếp cán bộ thuế TP.HCM để được hỗ trợ. Ảnh: Cục Thuế.

Để tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước, Thuế TP.HCM đã công khai danh sách công chức thuế hỗ trợ người nộp thuế trong giai đoạn này.

Theo đó, danh sách được công khai theo 3 nhóm nội dung chính.

Tại phụ lục I trong danh sách có rất nhiều cán bộ thuế tại các cơ sở được phân công hỗ trợ trực tiếp từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Danh sách này bao gồm họ tên, số điện thoại và email của từng công chức phụ trách.

Trong khi đó, phụ lục II công khai danh sách cán bộ thuộc các phòng chuyên môn và các thuế cơ sở, bao gồm thông tin cụ thể về họ tên, số điện thoại, email, đơn vị công tác.

Những cán bộ này có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế.

Phụ lục III công khai các thuế cơ sở có trách nhiệm tiếp nhận các thông tin phản ánh về hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Thông tin liên hệ gồm số điện thoại và email của các thuế cơ sở.

Người dân, doanh nghiệp có phát sinh hoạt động, nghiệp vụ liên quan lĩnh vực thuế tại TP.HCM có thể tra cứu thông tin công chức thuế phụ trách hỗ trợ theo đường link: https://drive.google.com/file/d/17Yz9DQjJdiGePL6dAY9a3O3U7l6oE2hO/view?usp=sharing.

Trước đó, các tỉnh, thành như Cao Bằng, Hải Phòng... cùng công khai thông tin tương tự nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong tiếp cận, phản ánh và được hỗ trợ kịp thời.