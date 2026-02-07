Bộ Công an cảnh báo lừa đảo vé máy bay, đặt phòng giá rẻ dịp Tết

Đối tượng sử dụng tên gọi, logo gần giống đơn vị chính thức để đánh lừa người dân, đồng thời viện dẫn các lý do như “vé hủy”, "suất nội bộ" thúc giục người mua chuyển tiền.

Ảnh minh họa.

Bộ Công an cho biết, thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đáng chú ý, các đối tượng đang lợi dụng nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua mua bán vé tàu, vé xe, vé máy bay và đặt phòng khách sạn giả.

Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để đăng tải thông tin quảng cáo bán vé Tết, nhận đặt phòng khách sạn với giá rẻ, “còn nhiều chỗ”, “giữ chỗ trước”, “vé giờ chót”... nhằm thu hút người dân liên hệ. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ chi phí, rồi cắt đứt liên lạc hoặc gửi vé, xác nhận đặt phòng giả mạo.

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là mạo danh nhân viên nhà xe, ngành đường sắt, hãng hàng không hoặc các cơ sở lưu trú. Các đối tượng sử dụng tên gọi, hình ảnh, logo gần giống với đơn vị chính thức để đánh lừa người dân, đồng thời viện dẫn các lý do như “vé hủy”, “suất nội bộ”, “phòng vừa trả”, số lượng có hạn... nhằm thúc giục người mua chuyển tiền nhanh.

Bên cạnh đó, nhiều đối tượng lập fanpage, website giả mạo khách sạn, homestay, khu nghỉ dưỡng, sao chép hình ảnh từ các trang chính thống và đưa ra mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường. Khi người dân chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa trang hoặc không thực hiện đúng cam kết, gây thiệt hại về tài sản.

Trước tình trạng trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch mua vé, đặt phòng trong dịp Tết. Người dân chỉ nên mua vé tàu, vé xe, vé máy bay thông qua website, ứng dụng chính thức của các đơn vị vận tải hoặc các đại lý được ủy quyền; tuyệt đối không giao dịch với cá nhân không rõ danh tính trên mạng xã hội.

Đối với việc đặt phòng khách sạn, homestay, khu nghỉ dưỡng, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin cơ sở lưu trú, xác minh website, fanpage chính thức, số điện thoại và địa chỉ rõ ràng; không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác thực đầy đủ thông tin.

Cơ quan Công an cũng lưu ý người dân cảnh giác với các lời mời chào vé Tết, phòng nghỉ giá rẻ bất thường, vé giờ chót, suất nội bộ; không chuyển tiền khi giao dịch chỉ thông qua tin nhắn, không có hợp đồng, hóa đơn hoặc xác nhận đặt chỗ hợp lệ.

Bên cạnh đó, người dân cần thường xuyên theo dõi các thông báo, khuyến cáo của cơ quan chức năng về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới; chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng khi thực hiện giao dịch trên môi trường mạng.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật.