Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I cao kỷ lục, với điểm nhấn đến từ tăng trưởng mảng dịch vụ, thay vì chỉ phụ thuộc vào tín dụng như trước.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với khoản lợi nhuận cao kỷ lục. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 9.500 tỷ đồng , tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, mảng dịch vụ quý vừa qua đã mang về cho ngân hàng tới 3.600 tỷ đồng (+47%), cao nhất từ trước tới nay. Trong đó, thu từ hoạt động thanh toán tăng mạnh, đặc biệt ở các dịch vụ thư tín dụng, tiền mặt và thanh toán, mang về 1.600 tỷ (+159%).

Các mảng dịch vụ khác cũng duy trì đà tăng trưởng cao với phí dịch vụ thẻ đạt gần 443 tỷ (+15%) và thu từ dịch vụ ngoại hối đạt 349 tỷ (+25%), trong khi số thu từ phí dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ bảo hiểm của công ty con đạt 429 tỷ (+103%).

Ở chiều chi phí, tổng chi phí hoạt động của Tecombank trong quý I vào khoảng 3.870 tỷ đồng , tăng so với cùng kỳ, nhưng giảm đáng kể so với quý trước, kéo tỷ lệ chi phí/thu nhập xuống mức thấp.

Cùng với đó, chi phí dự phòng rủi ro giảm 14% xuống còn 935 tỷ đồng . Điều này giúp lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 8.900 tỷ đồng (+23%) và thiết lập mức cao kỷ lục trong quý I.

TECHCOMBANK LÃI KỶ LỤC QUÝ I/2026 Nguồn: TCB. Nhãn Quý I/2016 Quý I/2017 Quý I/2018 Quý I/2019 Quý I/2020 Quý I/2021 Quý I/2022 Quý I/2023 Quý I/2024 Quý I/2025 Quý I/2026 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 582 1325 2569 2617 3121 5518 6785 5623 7802 7236 8900

Quy mô hoạt động của Techcombank tiếp tục mở rộng khi tính tới ngày 31/3, tổng tài sản ngân hàng đạt xấp xỉ 1,2 triệu tỷ đồng . Tăng trưởng tín dụng được duy trì trong hạn mức cho phép, với điểm đáng chú ý là sự dịch chuyển rõ rệt trong cơ cấu cho vay. Lần đầu tiên, tỷ trọng tín dụng bất động sản được kéo xuống dưới 30%, thay vào đó là mảng bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chiếm tỷ trọng lớn.

Dòng vốn tín dụng cũng cho thấy xu hướng chảy mạnh vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là xây dựng hạ tầng, hàng tiêu dùng nhanh, logistics và viễn thông. Phân khúc cho vay tín chấp tăng trưởng đột biến 159%, trong khi các khoản vay mua nhà vẫn duy trì đà tăng ổn định.

Ở phía huy động, số dư tiền gửi khách hàng tính đến cuối tháng 3 của Techcombank đạt 651.000 tỷ, tăng 14% so với đầu năm. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt gần 38%.

Kết thúc quý I, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II của Techcombank được nâng lên 15,2%; tỷ lệ nợ xấu duy trì mức 1,16%; tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 129%.

Đáng chú ý, Techcombank cho biết nhà băng này đã ghi nhận hơn 1,4 tỷ giao dịch trên kênh điện tử trong quý đầu năm 2026, tăng 27% so với cùng kỳ. Qua đó là ngân hàng dẫn đầu về quy mô giao dịch trên kênh số, với thị phần gần 16% trong hệ thống.