Điện Máy Xanh lãi hơn 2.200 tỷ ngay trước thương vụ IPO 'bom tấn'

Trước thềm IPO, Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu hơn 32.600 tỷ đồng trong quý I/2026 và lợi nhuận đạt 2.206 tỷ, hoàn thành gần 1/3 kế hoạch năm.

DMX là đơn vị vận hành các chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy của MWG gồm Thegioididong.com, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh và liên doanh Erablue tại Indonesia. Ảnh: Quỳnh Danh.

Điện Máy Xanh (DMX) - đơn vị vận hành các chuỗi bán lẻ thuộc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) gồm Thegioididong.com, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh và liên doanh Erablue tại Indonesia - vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu thuần đạt 32.613 tỷ đồng , tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 2.206 tỷ, tăng gần 50%.

Với kết quả trên, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 26% kế hoạch doanh thu và 30% mục tiêu lợi nhuận năm chỉ sau quý đầu tiên.

Ngành hàng điện máy, điện lạnh tăng trưởng

Ban lãnh đạo DMX cho biết kết quả này phản ánh quá trình chuyển dịch từ tăng trưởng theo quy mô sang nâng cao chất lượng vận hành, với động lực đến từ nhiều trụ cột.

Cụ thể, ở mảng bán lẻ cốt lõi, các chuỗi đều ghi nhận tăng trưởng tích cực như Thegioididong.com (+34%), Điện Máy Xanh (+30%) và TopZone (+42%).

Tính đến cuối quý I, hệ thống có 3.020 cửa hàng, giảm 24 điểm bán so với đầu năm. Theo doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ cải thiện hiệu quả và năng suất, thay vì mở rộng số lượng cửa hàng.

Chia sẻ bên lề Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Điện Máy Xanh cho biết doanh nghiệp hiện chiếm khoảng 50-57% thị phần hàng Apple tại Việt Nam. Việc siết chặt hóa đơn, thuế đối với hàng xách tay và hàng cũ giúp thu hẹp dư địa của các cửa hàng nhỏ lẻ, qua đó tạo lợi thế cho các chuỗi chính hãng.

Ông cũng chỉ ra dư địa tăng trưởng thị phần còn lớn khi tại Việt Nam, doanh thu từ iPhone đang chiếm tới 80% hệ sinh thái Apple, trong khi tại Thái Lan hay Singapore, tỷ lệ này là 50/50 giữa iPhone và các sản phẩm khác như iPad, Mac hay Apple Watch. "Đây là dư địa rất lớn để DMX khai thác trong tương lai", ông nói.

Ở trụ cột tài chính tiêu dùng và dịch vụ tiện ích, doanh thu từ bán hàng trả chậm chiếm khoảng 38% tổng doanh thu, tăng 50% so với cùng kỳ. Tỷ lệ sản phẩm đủ điều kiện áp dụng trả chậm đạt 97%. Doanh nghiệp ước tính đang nắm khoảng 80% thị phần tài chính tiêu dùng trong nhóm sản phẩm ICT/CE tại chuỗi Điện Máy Xanh.

Trong khi đó, mảng dịch vụ tiện ích và đại lý thanh toán ghi nhận tổng giá trị giao dịch khoảng 27.000 tỷ đồng , với 18 triệu lượt giao dịch và hơn 3.000 điểm trên toàn quốc. Theo doanh nghiệp, hoạt động này không chỉ giúp gia tăng lưu lượng khách hàng mà còn đóng góp thêm nguồn thu từ phí dịch vụ và tài chính.

Mảng dịch vụ Thợ Điện Máy Xanh được xem là trụ cột mới của DMX tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, với doanh thu đạt khoảng 701 tỷ đồng , tăng 45%. Đặc biệt trong đó, doanh thu từ khách hàng bên ngoài đạt 125 tỷ đồng , tăng 63%.

Quy mô nhân sự của mảng này hiện đã vượt 8.000 người. Tỷ trọng doanh thu từ khách hàng bên ngoài chiếm khoảng 18%, cho thấy mảng dịch vụ đang dần chuyển từ vai trò hỗ trợ nội bộ sang đóng góp doanh thu và lợi nhuận. Hiện tại, Thợ Điện Máy Xanh cung cấp các dịch vụ như kho vận, giao lắp, sửa chữa - bảo dưỡng, bảo hành và xây dựng - bảo trì.

Ở kênh số, Super App ghi nhận doanh thu khoảng 2.000 tỷ đồng với 44 triệu lượt truy cập, giá trị đơn hàng trung bình tăng 28%. Nền tảng này tích hợp mua sắm, thanh toán, tài chính và dịch vụ, đồng thời kết nối với đối tác bên thứ ba, hướng tới mô hình "đại siêu thị online".

Chuỗi điện máy ở Indonesia tăng trưởng gấp đôi

Trụ cột cuối cùng của Điện Máy Xanh là chuỗi Erablue tại Indonesia. Quý đầu năm nay, chuỗi ghi nhận doanh thu khoảng 906 tỷ rupiah (khoảng 1.400 tỷ đồng ), tăng gấp đôi so với cùng kỳ, trong khi doanh thu trên các cửa hàng hiện hữu (SSSG) tăng khoảng 25%.

Đến cuối quý I, Erablue có 212 cửa hàng, tăng 117% so với cùng kỳ và thêm 31 cửa hàng so với đầu năm. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng cao hơn 1,5-2,6 lần so với các cửa hàng Điện Máy Xanh cùng diện tích tại Việt Nam, trong khi giá bán trung bình chỉ khoảng 70%.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng lên 1.000 cửa hàng vào năm 2030 và hướng tới IPO vào năm 2027. Theo ông Hiểu Em, nếu duy trì khả năng sinh lời như năm 2025 trong hai năm liên tiếp, Erablue có thể triển khai các thủ tục niêm yết.

Một cửa hàng EraBlue của Thế Giới Di Động tại Indonesia. Ảnh: MWG.

Erablue là công ty liên doanh giữa Thế Giới Di Động và PT Erajaya Swasembada Tbk (Erafone) - công ty con của Tập đoàn Erajaya tại Indonesia. EraBlue mở cửa hàng đầu tiên năm 2022 và đã ghi nhận lợi nhuận cấp công ty vào quý IV/2024.

Năm 2025, doanh thu của Erablue tăng hơn 70% và chính thức mang lại lợi nhuận cả năm cho tập đoàn.

Hiện tại, Erablue đã vượt qua giai đoạn thâm nhập, tìm hiểu thị trường và tùy chỉnh mô hình kinh doanh, ông Hiểu Em nhấn mạnh: "Từ năm nay sẽ là giai đoạn tăng tốc mở rộng khủng khiếp của chuỗi".

Theo ông, chi phí mặt bằng và vật liệu xây dựng tại Indonesia rẻ hơn Việt Nam rất nhiều. Trung bình, chi phí đầu tư cho một cửa hàng chỉ khoảng 2 tỷ đồng (chưa bao gồm hàng tồn kho).

Ông cũng cho biết dù việc tìm mặt bằng ở Indonesia khá khó khăn, đôi khi phải ghép từ 8 căn nhà nhỏ mới đủ diện tích, song công ty đã đúc kết được "công thức" để xử lý và tăng tốc mở rộng.

Tuy vậy, dù nhìn thấy nhiều cơ hội ở các thị trường tiềm năng khác như Philippines hay Ấn Độ, lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định hiện tại sẽ dồn toàn lực cho thị trường Indonesia. Công ty không muốn phân tán nguồn lực làm kém đi hiệu quả và chỉ nghĩ đến các quốc gia khác khi Erablue tại Indonesia đạt được quy mô đủ lớn (khoảng 1.000-2.000 cửa hàng).