PNJ báo tin vui trước phiên họp cổ đông

Nhờ chủ động nguồn cung vàng 24K trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh dịp Tết, PNJ ghi nhận doanh thu quý I đạt 17.245 tỷ và lợi nhuận sau thuế 1.467 tỷ đồng, tăng lần lượt 80% và 116%.

Doanh thu vàng 24K trong 3 tháng đầu năm của PNJ tăng 325% so với cùng kỳ. Ảnh: Duy Hiệu.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I với doanh thu thuần đạt 17.245 tỷ đồng , tăng gần 80% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng , tăng hơn gấp đôi.

Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng vàng 24K khi doanh thu trong 3 tháng đầu năm đạt gần 7.400 tỷ đồng , tăng 325% so với cùng kỳ. Theo PNJ, mức tăng đột biến này được thúc đẩy bởi nhu cầu thị trường tăng cao trong dịp Tết và mùa cao điểm so với nền thấp của năm trước.

Bên cạnh đó, việc chủ động nguồn nguyên liệu cùng các bộ sưu tập Thần Tài, phong thủy, mỹ thuật... giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng và đẩy mạnh doanh thu lên mức cao kỷ lục so với các mùa cao điểm các năm trước.

Thực tế, trong quý I năm ngoái, doanh thu vàng 24K của PNJ chỉ đạt 1.734 tỷ đồng , giảm mạnh với cùng kỳ do tình trạng thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu kéo dài.

Ngoài mảng vàng 24K, mảng trang sức bán lẻ - trụ cột của PNJ - tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với mức tăng 22% trong quý I.

PNJ cho biết kết quả này đến từ việc doanh nghiệp khai thác hiệu quả mạng lưới cửa hàng trên toàn quốc, đồng thời đẩy mạnh đa dạng hóa danh mục sản phẩm theo từng phân khúc khách hàng.

Các sản phẩm mới giúp gia tăng sức hấp dẫn, trong khi các chương trình marketing và bán hàng trong mùa cao điểm được triển khai hiệu quả, góp phần vừa mở rộng tệp khách hàng mới, vừa gia tăng giá trị từ khách hàng hiện hữu. Việc chủ động nguồn nguyên liệu cũng giúp doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung ổn định trong giai đoạn nhu cầu tăng cao.

Ở kênh bán sỉ, doanh thu trong 3 tháng đầu năm cũng tăng 34% so với cùng kỳ.

CƠ CẤU DOANH THU CỦA PNJ Dữ liệu: PNJ. Nhãn Trang sức bán lẻ Trang sức bán sỉ Vàng 24K Khác Quý I/2026 % 47.5 9 42.9 0.6 Quý I/2025

69.4 12 18 0.6

Tuy nhiên, do tỷ trọng doanh thu vàng 24K - mảng có biên lợi nhuận thấp hơn - tăng lên trong cơ cấu doanh thu, biên lợi nhuận gộp bình quân quý I/2026 giảm xuống còn 20%, so với mức 21,3% của cùng kỳ năm trước.

Về nhân sự, từ ngày 3/4, ông Phan Quốc Công đã chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, thay ông Lê Trí Thông theo lộ trình kế nhiệm đã được Hội đồng quản trị chuẩn bị trong nhiều năm. Đại diện PNJ khẳng định doanh nghiệp đang sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, với trụ cột là nền tảng văn hóa doanh nghiệp chính trực, đổi mới và hướng đến phát triển bền vững.

Hiện PNJ là doanh nghiệp bán lẻ vàng bạc, đá quý lớn nhất thị trường xét theo số lượng điểm bán. Tính đến cuối tháng 3, công ty sở hữu 430 cửa hàng trên toàn quốc, bao gồm 422 cửa hàng PNJ, 3 cửa hàng Style by PNJ, 4 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 trung tâm kinh doanh sỉ.

Vào ngày mai (22/4), PNJ sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông thông qua mục tiêu doanh thu khoảng 48.660 tỷ đồng năm nay, tăng 37% so với năm trước, và lợi nhuận sau thuế gần 3.409 tỷ đồng , tăng khoảng 21%.