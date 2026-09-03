Vinhomes ký hợp đồng hơn 67.000 tỷ đồng với một công ty con

Vinhomes vừa ký hợp đồng tổng thầu hơn 67.394 tỷ với Vincons Windows để thi công, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho một số hạng mục tại Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội rộng hơn 9.171 ha, nổi bật là công trình sân vận động VinFast - Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027. Ảnh: Đinh Hà.

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa có thông báo phê duyệt giao dịch tổng thầu với CTCP Phát triển Xây dựng Vincons Windows.

Theo đó, Vinhomes sẽ ký hợp đồng tổng thầu với Vincons Windows để thực hiện một số hạng mục công trình thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, có tên thương mại là Vinhomes Global Sportia.

Phạm vi công việc bao gồm tổng thầu thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho một số hạng mục thuộc dự án. Tổng giá trị hợp đồng tạm tính lên tới 67.394 tỷ đồng , chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Theo giới thiệu, Vincons Windows là công ty con của Vinhomes, được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, có trụ sở chính tại tòa nhà Technopark Tower, Khu đô thị Gia Lâm, xã Gia Lâm, TP Hà Nội.

Đây là động thái mới nhất trong bối cảnh Vinhomes đang đẩy mạnh triển khai Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Dự án được khởi công vào tháng 12 năm ngoái, có quy mô hơn 9.171 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng .

Dự án được quy hoạch thành 4 khu, định hướng phát triển đô thị thể thao và đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế. Công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội trên bản đồ thể thao - văn hóa khu vực và thế giới.

Trung tâm của dự án là sân vận động VinFast - Trống Đồng, có diện tích 73,3 ha và sức chứa 135.000 chỗ ngồi, lớn nhất thế giới. Đây cũng là sân vận động có mái che đóng mở tự động quy mô nhất hành tinh, được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn FIFA, ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng ưu tiên công nghệ xanh.

Dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027, sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ phục vụ các sự kiện thể thao, văn hóa và nghệ thuật quy mô quốc tế.

Bao quanh sân vận động là hệ thống sân tập và công trình thể thao quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu của các kỳ Olympic. Trong đó có sân vận động Olympic 40.000 chỗ, được thiết kế theo tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện điền kinh thế giới và các sự kiện thể thao, văn hóa lớn; cung thi đấu trong nhà Hanoi Sport Arena 12.000 chỗ dành cho các giải đấu chuyên nghiệp, sự kiện văn hóa và lễ hội...

Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội được kỳ vọng không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm việc làm, mở rộng các loại hình dịch vụ, thương mại, du lịch, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân trong khu vực và các vùng lân cận.

Bên cạnh Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, Vinhomes mới đây cũng đã khởi công khu đô thị đa mục tiêu hơn 600 ha tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng, Hà Nội. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 111.137 tỷ đồng . Dự kiến đến năm 2030, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu an cư cho hơn 105.000 người.