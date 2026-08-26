Giá vàng diễn biến lạ

Sau chuỗi ngày tăng giá liên tục, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước sáng ngày 26/8 đồng loạt đi ngang, tạm dừng đà bứt phá kéo dài suốt 3 tuần qua.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức đi ngang so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán vẫn được SJC giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… cũng đồng loạt giữ giá vàng miếng đi ngang so với giá chốt phiên liền trước, đều giao dịch ở mức trên 150 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, diễn biến đi ngang trong phiên sáng nay của vàng miếng diễn ra sau giai đoạn biến động tăng liên tục của mặt hàng này. Chỉ trong 3 tuần vừa qua, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng tổng cộng gần 10 triệu đồng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TẠM DỪNG ĐÀ TĂNG Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141 141 141.2 141.3 139.7 143 144 144.6 144.6 147 147.6 147.6 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144 144 144.2 144.3 142.7 146 147 147.6 147.6 150 150.6 150.6

Cũng trong phiên giao dịch sáng nay, các doanh nghiệp trong nước đồng loạt giữ giá vàng nhẫn đi ngang so với hôm qua.

Công ty SJC hiện neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 147,1 - 150,1 triệu đồng/lượng; PNJ neo giá vàng nhẫn trơn tại 147,5 - 150,5 triệu/lượng; DOJI niêm yết giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 150 - 154 triệu/lượng. Mức giá cao nhất thị trường này cũng đang được Bảo Tín Minh Châu áp dụng với sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn của thương hiệu.

Đáng chú ý, Tập đoàn Phú Quý sáng nay điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn tròn 400.000 đồng ở chiều mua xuống 147,6 triệu/lượng và giảm tới 1 triệu đồng ở chiều bán xuống còn 151 triệu đồng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay biến động không đáng kể trong phiên đang diễn ra, hiện neo chắc chắn tại vùng 4.659 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới hiện vào khoảng 147,8 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn giá trong nước khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Tuần này, thị trường kim quý sẽ đón chờ hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng có tác động lớn tới giá vàng như chỉ số PCE lõi, GDP quý II và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của nước Mỹ.

Theo các chuyên gia phân tích của Tập đoàn Phú Quý, chỉ số PCE lõi là dữ liệu đáng chú ý nhất đối với thị trường vàng. Dự báo PCE lõi tháng 7 của Mỹ sẽ tăng 0,2% theo tháng và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Nếu số liệu thấp hơn dự báo, kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ ôn hòa có thể gia tăng, gây áp lực lên đồng USD và lợi suất trái phiếu, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Ngoài ra, sự kiện có khả năng tạo biến động lớn nhất vào cuối tuần là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Hội nghị Jackson Hole. Thị trường sẽ đặc biệt theo dõi quan điểm của Fed về lạm phát, triển vọng lãi suất tháng 9 và diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ.

"Trong bối cảnh vàng đang duy trì trên vùng 4.600 USD /ounce, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Fed chưa cần tăng lãi suất có thể tiếp tục hỗ trợ kim loại quý", chuyên gia của Phú Quý nhận định thêm.