Giá vàng miếng giảm thủng mốc 150 triệu đồng

Mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn tiếp đà giảm thêm 300.000 đồng vào sáng nay, kéo giá bán xuống dưới vùng 150 triệu đồng/lượng.

Sáng 28/8, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 146,7 - 149,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm thêm 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (27/8).

Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá mặt hàng này tương đương SJC, hiện đều giao dịch dưới vùng 150 triệu đồng/lượng.

Tuần này, giá vàng miếng từng có đợt tăng mạnh tới 3 triệu đồng/lượng trong 2 phiên 24-25/8, để áp sát mốc 151 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đà tăng không giữ được lâu. Chỉ trong phiên liền sau, giá mặt hàng này đã nhanh chóng lao dốc, mốc 150,6 triệu đồng/lượng đến nay vẫn là mức đỉnh của giá vàng miếng tuần này.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TIẾP TỤC GIẢM Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141 141 141.2 141.3 139.7 143 144 144.6 144.6 147 147.6 147.3 147 146.7 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144 144 144.2 144.3 142.7 146 147 147.6 147.6 150 150.6 150.3 150 149.7

Cùng ghi nhận xu hướng giảm sáng nay, giá vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp cũng đã rớt xuống dưới vùng 150 triệu/lượng.

Trong đó, Công ty SJC hiện đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 146,2 - 149,2 triệu/lượng; Tập đoàn Phú Quý giao dịch tại 146,7 - 149,7 triệu/lượng.

Một số doanh nghiệp vẫn duy trì giá vàng nhẫn trên vùng giá này gồm DOJI niêm yết ở 147,7 - 151,7 triệu/lượng; Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở 147,4 - 151,4 triệu đồng... Tuy nhiên, so với phiên liền trước, giá vàng nhẫn tại nhóm doanh nghiệp này đều giảm xấp xỉ nửa triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới giao ngay trong phiên đang diễn ra đã giảm 20 USD (-0,4%) xuống vùng 4.580 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 145,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 5-6 triệu đồng/lượng.